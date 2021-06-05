Festa do time Sub-20 do Coritiba por chegar a final da Copa do Brasil viraliza

Crédito: Confronto diante do Inter foi vencido por 3 a 2 pelo Verdão (Divulgação/Coritiba

Na última sexta-feira (4), o Sub-20 do Coritiba conseguiu uma vitória importante por 3 a 2 diante do Internacional que valeu assegurar vaga na decisão da Copa do Brasil da categoria, algo inédito na história do clube do Alto da Glória.>Começou o Brasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!Por isso, a festa foi praticamente incontida dos jogadores nos vestiários do estádio Couto Pereira onde chamou a atenção o fato dos atletas estarem entoando cantos que reconhecidamente pertencem a torcida Coxa Branca.

Com o vídeo da comemoração se popularizando nas redes sociais, elogios não faltaram para a empolgação e conhecimento dos jogadores do Coritiba em relação a festa que os fãs fazem nas arquibancadas, reforçando o sentimento de carinho para com os Piás do Couto.