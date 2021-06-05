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futebol

Festa do time Sub-20 do Coritiba por chegar a final da Copa do Brasil viraliza

Jogadores entoaram cantos da torcida Coxa Branca nos vestiários do Couto Pereira e foram bastante elogiados na web...
LanceNet

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Publicado em 

05 jun 2021 às 15:46

Publicado em 05 de Junho de 2021 às 15:46

Crédito: Confronto diante do Inter foi vencido por 3 a 2 pelo Verdão (Divulgação/Coritiba
Na última sexta-feira (4), o Sub-20 do Coritiba conseguiu uma vitória importante por 3 a 2 diante do Internacional que valeu assegurar vaga na decisão da Copa do Brasil da categoria, algo inédito na história do clube do Alto da Glória.>Começou o Brasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!Por isso, a festa foi praticamente incontida dos jogadores nos vestiários do estádio Couto Pereira onde chamou a atenção o fato dos atletas estarem entoando cantos que reconhecidamente pertencem a torcida Coxa Branca.
Com o vídeo da comemoração se popularizando nas redes sociais, elogios não faltaram para a empolgação e conhecimento dos jogadores do Coritiba em relação a festa que os fãs fazem nas arquibancadas, reforçando o sentimento de carinho para com os Piás do Couto.
Na grande decisão do torneio nacional, o Coxa viu o Avaí bater por 1 a 0 o Botafogo na partida de volta da outra semifinal. Porém, como os cariocas ganharam por 2 a 0 o embate de ida, o time Alvinegro será o oponente.

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