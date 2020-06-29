Festa de Felipe Melo na pandemia gera bronca e reunião no Palmeiras

Crédito: Felipe Melo já pediu desculpas pela festa de sexta-feira, mas diretoria prepara uma bronca (Reprodução/Instagram

Felipe Melo já pediu desculpas nas redes sociais, mas a festa que deu na sexta-feira, no dia de seu aniversário, recebendo convidados em sua casa, gerou repercussões no Palmeiras. O capitão não será multado. Contudo, deve receber uma bronca da diretoria, que reunirá o elenco para reforçar a importância de se manter o isolamento social na pandemia do coronavírus.

Os jogadores estão de folga neste fim de semana, mas se reapresentarão nesta segunda-feira, na Academia de Futebol, para retomada das avaliações físicas. Como o elenco vem sendo dividido em grupos, para evitar aglomeração, ainda não se sabe como será feita a conversa. Mas todos ouvirão, novamente, como é fundamental seguir a orientação de minimizar as chances de contágio.E MAIS:Felipe Melo dá festa com convidados na pandemia e pede desculpaSecretário do Governo Bolsonaro estava em festa de Felipe MeloPalmeiras aguarda oferta, mas saída de Dudu é tida como provávelPor 13 milhões de euros, Dudu seria 2ª maior venda da históriaA bronca tem como motivo, também, a preocupação do Palmeiras em manter seu elenco sem jogadores contagiados pela COVID-19. Principalmente porque, na quarta-feira, ocorrerá o primeiro treinamento sem restrições, liberado pelo Governo do Estado de São Paulo, Todo o elenco já passou por quatro baterias de exame para detecção do coronavírus e somente um atleta, ainda com nome mantido sob sigilo, foi afastado, por estar contaminado neste momento.

Além disso, para que o ambiente de trabalho seja seguro, todos os jogadores e funcionários da Academia de Futebol ouvem o pedido para que façam sozinhos, em seus veículos, o trajeto do centro de treinamento para casa sem fazer escalas, tanto na ida quanto no retorno das atividades. O Núcleo de Saúde e Performance do clube também já passou diversas orientações, ressaltando a importância do isolamento social.

Em seu Instagram, primeiramente, Felipe Melo publicou foto distante dos convidados, dizendo que a festa respeitava o isolamento social. Ao longo da noite, contudo, apareceram imagens e vídeos do evento ocorrendo sem qualquer restrição. Por isso, o zagueiro utilizou sua conta na rede social para pedir desculpas no sábado, diante da repercussão negativa da celebração.

– Sei que o mundo passa por um momento muito difícil, mas, depois de muito pensar, meus familiares e eu decidimos comemorar de uma forma reservada. Foi na minha casa e tentamos, da melhor maneira possível, preservar a segurança de todos que estavam presentes. Se ofendi algumas pessoas, peço desculpas. Não foi esta a intenção - escreveu o camisa 30.