Festa da torcida, golaço e pedido de paz: confira os bastidores da vitória do Flamengo sobre o Vasco

Com muita festa da torcida, o Flamengo venceu o Vasco por 2 a 1, no Nilton Santos, e garantiu a segunda colocação da Taça Guanabara. Com isso, a equipe terá vantagem nas semifinais do Campeonato Carioca. No vídeo de bastidores do triunfo no "Clássico dos Milhões", Bruno Henrique exaltou os torcedores e pediu paz nos Estádios.Flamengo venceu o Vasco, no domingo (Marcelo Cortes/Flamengo)

Filipe Luís abriu o placar logo no início do jogo, ao aproveitar a falha da defesa do rival e cabecear na pequena área. Na volta do intervalo, o Vasco empatou com Gabriel Pec, mas no fim, Arrascaeta arriscou de longe, sacramentou a vitória rubro-negra, e levou a torcida à loucura.

Ainda no gramado, Bruno Henrique destacou que o mundo está turbulento e que o futebol tem a função de trazer alegria ao torcedor. Ele pediu paz e disse que o clássico fica apenas dentro de campo.

- A gente nunca desiste, a gente está sempre trabalhando, buscando o próximo passo para chegar ao nível que queremos. Então, estamos todos de parabéns, a torcida mais uma vez fez a festa neste grande clássico - disse o atacante, que emendou:

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