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Festa da torcida, golaço e pedido de paz: confira os bastidores da vitória do Flamengo sobre o Vasco

No fim do clássico, Bruno Henrique destacou que o mundo está turbulento e que o futebol tem a função de trazer alegria ao torcedor. O atacante pregou paz dentro e fora de campo...
LanceNet

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Publicado em 

08 mar 2022 às 13:14

Publicado em 08 de Março de 2022 às 13:14

Com muita festa da torcida, o Flamengo venceu o Vasco por 2 a 1, no Nilton Santos, e garantiu a segunda colocação da Taça Guanabara. Com isso, a equipe terá vantagem nas semifinais do Campeonato Carioca. No vídeo de bastidores do triunfo no "Clássico dos Milhões", Bruno Henrique exaltou os torcedores e pediu paz nos Estádios.Flamengo venceu o Vasco, no domingo (Marcelo Cortes/Flamengo)
Filipe Luís abriu o placar logo no início do jogo, ao aproveitar a falha da defesa do rival e cabecear na pequena área. Na volta do intervalo, o Vasco empatou com Gabriel Pec, mas no fim, Arrascaeta arriscou de longe, sacramentou a vitória rubro-negra, e levou a torcida à loucura.
Ainda no gramado, Bruno Henrique destacou que o mundo está turbulento e que o futebol tem a função de trazer alegria ao torcedor. Ele pediu paz e disse que o clássico fica apenas dentro de campo.
- A gente nunca desiste, a gente está sempre trabalhando, buscando o próximo passo para chegar ao nível que queremos. Então, estamos todos de parabéns, a torcida mais uma vez fez a festa neste grande clássico - disse o atacante, que emendou:
+ Confira e simule a tabela do Campeonato Carioca
- Um clássico que só fica dentro de campo. A gente está vendo muita rivalidade, brigas, mortes, e isso não é o que a gente quer. Porque o futebol é paixão, com certeza. Mas, além disso, têm pessoas, pais de família, jovens com sonhos, crianças. Todo mundo que entra para o futebol, para o campo, para ver o espetáculo e acabam acontecendo esses episódios. A gente preza pela paz. O mundo está com tantas turbulências e é o futebol que tem que trazer essa alegria para fora do campo. Paz em qualquer circunstância para a gente seguir - completou.

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