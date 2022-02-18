Festa da torcida, confiança e chapéu: o retorno de Chay ao Botafogo

Bastou um drible para os torcedores na arquibancada do Estádio Nilton Santos ecoarem "Eu vi o Chay! Eu vi o Chay!". O esperado retorno do camisa 14 ao Botafogo foi suprido nesta quinta-feira: o meio-campista participou da vitória do Alvinegro sobre o Resende por 2 a 1 pelo Campeonato Carioca.+ Projeto de médio prazo, prioridade e tempo: como o Botafogo tenta superar o Corinthians por Luís Castro

Foi o primeiro jogo de Chay na temporada 2022. O meio-campista passou por uma cirurgia no joelho no fim do ano passado com o intuito de corrigir um problema na região. Não havia uma lesão constatada, mas o procedimento foi com a expectativa de melhorar os movimentos do meia.

O meio-campista teve pouco mais de 20 minutos no retorno aos gramados. Ele substituiu Erison na metade do segundo tempo e teve um início lento, mas logo se soltou: arriscou um chute de longe, deu opções de passe no meio-campo e ainda deu um chapéu em João Felipe que arrancou aplausos da torcida.

– O Chay é um jogador que ao longo da última temporada fez bons jogos pela equipe, um jogador importante no nosso contexto. Conseguiu se recuperar e aqui vai um aspecto importante do trabalho feito pela nossa equipe médica. Ao longo do período que ele foi adquirindo uma melhor forma física e ganhando força, o mais importante no caso dele, nós definimos pelo retorno dele - explicou Lúcio Flávio, técnico interino do Botafogo, após o jogo. Ainda em falta de ritmo, Chay só vai recuperar o tempo de jogo dentro de campo. Os poucos minutos dentro de campo já deixaram a impressão que a confiança, uma das marcas registradas dele no ano passado, não sumiu. A tendência é que os minutos dele aumentem no decorrer do Carioca.

– Foi bom. Nós tínhamos programado em torno desse tempo que ele atuou e em consequência ele vai dando sequência em todos que estão integrados conosco - completou Lúcio Flávio.