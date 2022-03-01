Ferroviária x Vasco: onde assistir, desfalques e prováveis escalações do jogo pela Copa do Brasil

Depois de perder para o Fluminense, o Vasco volta suas atenções para a estreia na Copa do Brasil. Com isso, a equipe volta a campo nesta quarta-feira, às 21h30, contra a Ferroviária, no Estádio Fonte Luminosa, em Araraquara. O Cruz-Maltino tem a vantagem do empate para garantir a vaga na próxima fase, enquanto a Locomotiva terá que vencer para avançar. Quem passar enfrenta o vencedor do confronto entre Grêmio Anápolis (GO) e Juazeirense (BA).O técnico Zé Ricardo não terá à disposição o lateral-direito Léo Matos, suspenso em competições nacionais. Além dele, por opção da comissão técnica MT e Matías Galarza também não foram relacionados. Por outro lado, o jovem Andrey Santos, de 17, está novamente na lista e será opção.

Yuri Lara e Vitinho estão em processo de recondicionamento físico junto ao Departamento de Saúde e Performance (DESP). Cabe salientar que esta é a etapa final da transição e ambos têm boa previsão de retorno.

Na última coletiva, o comandante citou que pode fazer mudanças na equipe para o duelo decisivo. Ele não disse quais e em que setores, porém o colombiano Juan Quintero pode ter a chance de estrear com a Cruz de Malta no peito - ele ficou como opção no banco no clássico de sábado.

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Pelo lado da Ferroviária, o técnico Elano pode fazer alterações na equipe após a derrota por 3 a 1 para o Ituano. Ele pode promover o retorno de Bruno Leonardo no setor defensivo. No meio de campo, Guilherme Nunes, Thomaz e Uillian Correia disputam a vaga.

A equipe tem feito uma campanha irregular no Campeonato Paulista e soma 10 pontos no Grupo B, atrás de São Bernardo e São Paulo. Foram apenas duas vitórias na temporada, até o momento. Uma delas em seu estádio, contra o Água Santa. FICHA TÉCNICA FERROVIÁRIA X VASCO

Data/Hora: 02/03/2022, às 21h30Local: Fonte Luminosa, Araraquara (SP)Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Jose Eduardo Calza (RS)Onde assistir: Prime Vídeo, da Amazon, e Tempo Real do LANCE!

FERROVIÁRIA (Técnico: Elano)Saulo; Vidal, Bruno Leonardo (Arthur Henrique), Didi e João Lucas; Uillian Correia, Guilherme Nunes (Thomaz) e Gegê; Netto, Bruno Mezenga e Carlos Orejuela.

Desfalques:

VASCO (Técnico: Zé Ricardo)Thiago Rodrigues; Weverton, Ulisses (Quintero), Anderson Conceição e Edimar; Matheus Barbosa, Juninho, Gabriel Pec, Nenê e Bruno Nazário (Zé Gabriel); Raniel.

Desfalques: Vitinho e Yuri (lesionados) e Léo Matos (suspenso), Matías Galarza e MT (opção da comissão técnica)