Ferroviária x Palmeiras: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

O Palmeiras retornou ao Brasil após a disputa do Mundial de Clubes e já volta a atuar pelo Campeonato Paulista nesta quarta-feira (16), diante da Ferroviária. A partida acontece às 19h (horário de Brasília), na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara.GALERIA

> Site mostra os clubes com mais sócios-torcedores no Brasil; veja o ranking

> Clique aqui e confira a artilharia do Paulistão 2022O Verdão está invicto na competição após quatro jogos disputados. Foram três vitórias, um empate e dez pontos conquistados. A equipe é líder do Grupo C, ao lado de Mirassol, Ituano e Botafogo-SP.

Já a Ferrinha ocupa a terceira colocação do Grupo B com os mesmos sete pontos do São Paulo. Completam a chave São Bernardo e Novorizontino.

Para a partida, é possível que o treinador Abel Ferreira opte por poupar alguns jogadores que apresentaram um desgaste maior pela disputa do torneio interclubes e escale a equipe em uma formação alternativa.TABELA

> Clique e simule os resultados do Paulistão 2022GALERIA: 30 uniformes que já pareceram um painel de propagandasAlém disso, o Verdão não divulga a lista de relacionados antes dos jogos e não revela o time que vai entrar em campo.

Sobre o retrospecto do confronto contra o clube do interior paulista, há uma ampla vantagem para o Palmeiras. Em 81 jogos, são 46 vitórias, 25 empates e apenas 10 derrotas.

Vale lembrar que o último duelo aconteceu em 14 de março de 2021, também válido pelo Paulistão. Na ocasião, vitória do Verdão por 2 a 0 com gols marcados por Danilo e Rafael Elias, no Allianz Parque.

Veja as informações da partida:

FERROVIÁRIA x PALMEIRAS

Local: Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara (SP)Data/Horário: 16/2/2022, às 19hÁrbitro: Raphael ClausAssistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Evandro de Melo LimaVAR: Matheus Delgado CandançanOnde acompanhar: Paulistão Play, Premiere e em tempo real no LANCE!/Voz do Esporte

FERROVIÁRIA

Saulo; Bernardo, Bruno Leonardo, Vidal e Breno Lopes; Thomaz, Rafael Luiz e Gegê; Bruno Mezenga e Orejuela. Técnico: Elano

Desfalques: Didi, por ter recebido o terceiro cartão amarelo, e Uillian Correia, por ter sido expulso na última rodada

PALMEIRAS

Weverton; Mayke, Kuscevic, Murilo e Jorge; Jailson, Patrick de Paula e Atuesta; Wesley, Breno Lopes e Rafael Navarro. Técnico: Abel Ferreira.