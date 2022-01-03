Ferrán Torres é apresentado no Barcelona, mas ainda não tem previsão de estreia; entenda

Anunciado como reforço do Barcelona na semana passada, o atacante Ferrán Torres foi apresentado oficialmente nesta segunda-feira no Camp Nou. Ex-jogador do Manchester City, o espanhol de 21 anos assinou contrato com a equipe catalã por cinco anos e meio, até junho de 2027.

- Em primeiro lugar, quero agradecer ao presidente (Joan Laporta) e ao treinador (Xavi) por me darem a confiança de estar aqui. E muito obrigado aos catalães por esta recepção. É um sonho. Já sabemos o clube que é o Barça. Vou dar tudo o que tenho dentro de mim para levar o Barça onde merece. Estou pronto - disse o atacante.

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Segundo regras da La Liga, que organiza o torneio nacional, os clubes precisam se adequar a um orçamento. Vivendo uma grave crise financeira, o Barcelona ainda não conseguiu diminuir sua folha salarial em virtude do Fair Play Financeiro.

- Sabemos como estamos e os problemas com o Fair Play Financeiro. A realidade é que quando assinamos com o Ferrán sabíamos que não tínhamos limite salarial, mas assumimos o compromisso e temos trabalhado de várias maneiras e estamos convencidos de que o conseguiremos antes do domingo. É a nossa previsão - esclareceu Mateu Alemany, diretor de futebol do Barcelona.