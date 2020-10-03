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Fernando Prass tem mais jogos no Allianz do que soma dos outros goleiros do Palmeiras no estádio

Arqueiro é o segundo que mais entrou em campo no Allianz Parque pelo Alviverde e neste sábado será rival pela primeira vez, com o Ceará. Ele tem 86 compromissos no estádio...
LanceNet

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Publicado em 

03 out 2020 às 08:10

Publicado em 03 de Outubro de 2020 às 08:10

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O jogo entre Palmeiras e Ceará, neste sábado (3) às 19h (de Brasília), será de nostalgia. Fernando Prass será rival pela primeira vez e viverá uma situação inusitada ao defender o gol adversário.
Prass é o segundo atleta que mais defendeu o Alviverde no estádio, com 86 compromissos. Só Dudu, emprestado ao Al-Duhail, do Qatar, entrou em campo mais vezes do que o arqueiro, com 127 duelos.O Palmeiras teve cinco goleiros diferentes no Allianz Parque ao longo dos quase seis anos da estreia no local depois da reforma. Fernando Prass, sozinho, atuou mais do que os outros quatro somados.
Weverton, atual titular e que se despede neste sábado antes de servir a Seleção Brasileiras nas Eliminatórias, jogou no Allianz 48 vezes. Jailson vem na sequência com 33, enquanto Fábio e Vagner têm um jogo cada. No total, são 83 partidas, três a menos do que Prass.
Presente na inauguração e autor do gol do primeiro título do Palmeiras no estádio, o goleiro colecionou importantes momentos. Agora, entrará como adversário depois de se tornar ídolo e protagonista na reconstrução do clube nas sete temporadas em que as cores verde e branco.

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