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futebol

Fernando Pacheco tem lesão na coxa e desfalca o Fluminense; veja o time

Jogador sentiu logo no primeiro minuto do confronto com o Atlético-MG; Matheus Ferraz e Wellington Silva retornam ao elenco após lesão muscular...
LanceNet

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Publicado em 

16 out 2020 às 14:26

Publicado em 16 de Outubro de 2020 às 14:26

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
Titular nas últimas quatro partidas do Fluminense, o peruano Fernando Pacheco terá uma pausa forçada na sequência. Substituído ainda no primeiro minuto do empate por 1 a 1 com o Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro, o jogador realizou exames no CT Carlos Castilho na manhã desta sexta-feira e teve constatada uma lesão na posterior da coxa direita.
Com isso, ele será desfalque para o técnico Odair Hellmann no confronto com o Ceará, neste sábado, pelo Brasileirão. No Mineirão, ele foi substituído por Caio Paulista, que marcou o único gol do Flu na partida e deve ser o substituto do peruano no confronto com o Ceará, neste sábado, no Maracanã.
A boa notícia fica por conta do possível retorno de Matheus Ferraz e Wellington Silva à lista de relacionados. O zagueiro se recuperou de lesão muscular na coxa esquerda, assim como o atacante. Quem ainda segue em transição são Michel Araújo e Yuri. Nenê e Fred, poupados no último jogo, e Danilo Barcelos, suspenso, estão de volta e devem ser titulares.
A escalação do Flu deverá ter: Muriel, Igor Julião, Nino, Digão e Danilo Barcelos; Dodi, Hudson e Yago Felipe; Nenê, Caio Paulista e Fred.
Pacheco tem 26 partidas com a camisa do Fluminense desde que chegou no início deste ano. Sete delas foram como titular e ele marcou um gol. No Brasileirão, vinha tendo maior sequência depois da infecção em massa pela Covid-19 no elenco.

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