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Fernando Miguel garante vontade do Vasco de vencer, mas pondera empate com o Grêmio: 'Valorizar'

Goleiro entende que as dificuldades criadas pela equipe gaúcha justificam olhar de forma positiva pelo ponto único conquistado no jogo deste domingo, mesmo sendo em casa...
LanceNet

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Publicado em 

23 ago 2020 às 19:02

Publicado em 23 de Agosto de 2020 às 19:02

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
O Vasco perdeu os 100% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro. Perdeu oportunidade de retomar com a liderança tomada pelo Internacional com a vitória do último sábado. Mas o empate com o Grêmio, neste domingo, foi valorizado pelo goleiro Fernando Miguel.- Quando jogamos em São Januário, visualizamos os três pontos, mas o Grêmio vai a disputar o título. Precisamos valorizar o que conquistamos. Queríamos os três, mas vamos valorizar o que conquistamos de positivo na partida - explica o goleiro cruz-maltino.
O Vasco está na segunda posição do Brasileiro, mas com um jogo a menos, pelo jogo adiado da primeira rodada, com o Palmeiras. O próximo desafio da equipe é na quarta-feira, contra o Goiás, pela Copa do Brasil. Pelo Campeonato Brasileiro, o duelo é contra o Fluminense, no sábado.

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