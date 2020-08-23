Fernando Miguel garante vontade do Vasco de vencer, mas pondera empate com o Grêmio: 'Valorizar'

O Vasco perdeu os 100% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro. Perdeu oportunidade de retomar com a liderança tomada pelo Internacional com a vitória do último sábado. Mas o empate com o Grêmio, neste domingo, foi valorizado pelo goleiro Fernando Miguel.- Quando jogamos em São Januário, visualizamos os três pontos, mas o Grêmio vai a disputar o título. Precisamos valorizar o que conquistamos. Queríamos os três, mas vamos valorizar o que conquistamos de positivo na partida - explica o goleiro cruz-maltino.