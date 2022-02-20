Fernando Lázaro explica mudanças no time titular do Corinthians contra o Botafogo-SP: 'Mais prudente'

A escalação inicial do Corinthians no empate em 1 a 1 contra o Botafogo-SP, neste sábado (19), em Ribeirão Preto, pela oitava rodada do Campeonato Paulista, teve oito alterações em relação ao time que começou a vitória por 3 a 0 sobre o São Bernardo, na partida anterior, realizada na última quarta-feira (16). Ao fim do duelo contra o Pantera, o técnico interino do Timão, Fernando Lázaro, disse essas mudanças já estavam previstas pela comissão, por conta de uma série de fatores, como desgaste e a proximidade entre os jogos.

- A gente já tinha conversado após o jogo anterior com toda a equipe técnica, entendendo o curto espaço de tempo entre os jogos, desgaste, deslocamento, pouca recuperação. Entendemos ser mais prudente fazer as alterações e, aliado a isso, oportunizar atletas menos utilizados, mas que estão crescendo neste momento da temporada, tendo minutos e construindo uma equipe com potencial para fazer um bom jogo e buscar a vitória, que era o objetivo - afirmou o profissional em entrevista virtual após o confronto diante da equipe botafoguense.

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Lázaro ressaltou que foi mantido uma estrutura, como a manutenção de atletas como o goleiro Cássio, o zagueiro João Victor e o atacante Róger Guedes, mas que o jogo serviu para dar rodagem a jogadores que vem tendo poucas chances. Entre os citados foram os laterais João Pedro e Bruno Melo. O ala direito fez a sua estreia como titular no clube em que está desde agosto do ano passado, já o esquerdo, contratado por empréstimo do Fortaleza no início desta temporada, fez o seu primeiro jogo com a camisa corintiana e agradaram o treinador.

- Bruno (Melo) fazendo a estreia, João (Pedro) tendo a possibilidade de iniciar uma partida, os dois surpreenderam neste aspecto, fizeram bem os 90 minutos, conseguiram até o fim do jogo apoioar pelos lados e auxiliar o time no que foi preciso. Ficamos satisfeitos com o desempenho desses atletas durante o jogo. As entradas eram previstas geral, independentemente de quem fosse entrar. Sabíamos que haveria desgaste grande, até por alguns atletas não terem feito os 90 minutos - destacou Fernando Lázaro.

SATISFEITO COM O RESULTADO

Com o empate, o Corinthians perdeu a chance de engatar uma sequência de quatro vitórias consecutivas, mas Lázaro manteve a invencibilidade no comando corintiano - ainda que tenha perdido o 100% de aproveitamento.

Mesmo assim, o interino se mostrou satisfeito com o empate fora de casa.

- Jogo difícil, independente das alterações da equipe inicial, porque a gente já tinha analisado bem o adversário e a proposta de jogo ficou muito clara, abaixar as linhas e explorar a transição com atletas rápidos que te permitem ter posse de bola maior, mas você tem dificuldade de criar oportunidades claras de gols. Acabamos recorrendo a finalizações de fora, cruzamentos, bola parada, e foi o que aconteceu. Conseguimos fazer bem, ficar com a bola e estar preventivo nas transições do adversário, com atletas rápidos, bom fundamento, minimizamos isso em uma parte. No transcurso do jogo também normal o cansaço de alguns atletas que tiveram a possibilidade de atuar por mais tempo. Feliz por outro lado, por atletas respondendo bem, alguns fazendo 90 minutos. Num segundo tempo, lance isolado, característica do adversário, cruzamento. Acredito que foi um bom resultado, dentro das condições. Gramado mais alto e seco, que também tirava a velocidade e dificultava construir contra uma equipe que atua assim. Mas no geral satisfeito pelo jogo que fizemos - analisou Fernando Lázaro.

O Corinthians terá agora uma semana livre para se recuperar para o compromisso seguinte, que será no próximo domingo (27), às 11h, contra o Red Bull Bragantino, na Neo Química Arena, pela nona rodada do Paulistão.