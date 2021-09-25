Fernando Diniz valoriza superação do Vasco para vencer o Brusque: 'Ganho extra de confiança'

Foi no sufoco. Foi contra a lógica de um Vasco ruim como visitante e constantemente envolvido em polêmicas da arbitragem. Mas a vitória foi obtida. E justamente por toda a dificuldade de ter um jogador a menos desde o primeiro tempo num gramado ruim, o técnico Fernando Diniz valorizou a vitória sobre o Brusque.- É o tipo de jogo muito importante para dar um ganho extra de confiança. A partida por si só era difícil. O gramado dificulta. Eles estavam ora baixando o bloco, outras vezes subindo de maneira aguda. Com a perda do Léo (Matos, expulso), o cenário ficou adverso, e nós precisando do resultado - recordou Diniz, que emendou: