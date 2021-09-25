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Fernando Diniz valoriza superação do Vasco para vencer o Brusque: 'Ganho extra de confiança'

Cruz-Maltino superou adversidades como gramado e um jogador a menos desde o primeiro tempo para conquistar a primeira vitória sob as ordens do terceiro treinador da temporada...

Publicado em 25 de Setembro de 2021 às 00:45

LanceNet

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Publicado em 

25 set 2021 às 00:45
Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
Foi no sufoco. Foi contra a lógica de um Vasco ruim como visitante e constantemente envolvido em polêmicas da arbitragem. Mas a vitória foi obtida. E justamente por toda a dificuldade de ter um jogador a menos desde o primeiro tempo num gramado ruim, o técnico Fernando Diniz valorizou a vitória sobre o Brusque.- É o tipo de jogo muito importante para dar um ganho extra de confiança. A partida por si só era difícil. O gramado dificulta. Eles estavam ora baixando o bloco, outras vezes subindo de maneira aguda. Com a perda do Léo (Matos, expulso), o cenário ficou adverso, e nós precisando do resultado - recordou Diniz, que emendou:
- O primeiro ajuste foi o Morato na lateral esquerda, depois botei o Walber. Em tese, o time era mais defensivo. Ficamos mais seguros para defender e tivemos chances. Nos comportamos bem. Eles priorizaram o jogo aéreo, mas o Vanderlei foi ótimo, defendeu bolas difíceis que nos garantiram os três pontos -exaltou o treinador.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
O próximo compromisso do Vasco é nesta segunda-feira, contra o Goiás. São Januário receberá público novamente.

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