Fernando Diniz não confirma "mistão" do Santos contra o Cianorte

O Santos enfrenta na próxima terça-feira (8) o Cianorte, às 16h30, pelo jogo da volta da Copa do Brasil. Na primeira partida, a equipe santista venceu por 2 a 0, gols de Kaio Jorge e Marinho, e pode perder até por um gol de diferença que ainda assim consegue a classificação.Após a vitória contra o Ceará, neste sábado, pelo Campeonato Brasileiro, Fernando Diniz, técnico santista, não confirmou o time que mandará a campo para o duelo. O Santos se reapresenta após essa vitória na segunda-feira.“Ainda não sabemos qual vai ser a estratégia para o jogo contra o Cianorte. Na segunda-feira vamos definir essas questões. Vamos levar uma equipe competitiva, e o Cianorte vai ter todo respeito, igual tiveram no Paraná”, disse o treinador.
Após uma sequência pesada de jogos, o Alvinegro Praiano atua três vezes seguidas na Vila Belmiro. A primeira, na vitória contra o Ceará, depois contra o Cianorte, na terça-feira (8), e no sábado, contra o Juventude, novamente pelo Campeonato Brasileiro.