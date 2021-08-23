Fernando Diniz lamenta gol sofrido no final: "Jogo controlado"

Crédito: Santos empatou com o Internacional após estar vencendo até os minutos finais (CARLA CARNIEL / POOL / AFP

O técnico Fernando Diniz lamentou o empate do Santos contra o Internacional, na Vila Belmiro, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador considerou o gol feito dos visitantes como 'totalmente evitável', mas não nomeou culpados após o gol sofrido."Estou contente com a resposta, não sobre virar ou não, mas jogou diferente de quinta-feira. E chateado pelo gol completamente evitável. Jogo controlado, Inter praticamente não chegou com perigo no segundo tempo. Merecíamos a vitória pela maneira que o time se comportou taticamente, pela dedicação dos jogadores. Jogamos na quinta e o Inter só descansou. Time merecia a vitória hoje", comentou o treinador.Questionado sobre o lance do gol do ex-santista Yuri Alberto, Diniz desconversou.

"Foi o sistema defensivo. Não vou apontar individualmente. Erro coletivo. É uma coisa muito treinada para quando estamos com linha baixa. Poderíamos ter tomado outro tipo de gol, esse é um lance que treinamos muito para não tomar", explicou.

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Com o empate, o Santos ficou no 11º lugar, com 22 pontos. O Peixe iria para o sexto lugar se conseguisse segurar a vitória em casa. Na Copa Sul-Americana, o time está eliminado.

A equipe vai até Curitiba para enfrentar outro rubro-negro, o Atlhetico-PR, em jogo válido pelas quartas de final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira.