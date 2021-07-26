Fernando Diniz elogia Alison, mas aceita venda do volante pelo Santos

O Santos está perto de negociar o volante Alison com o Al Hazem, da Arábia Saudita. O clube saudita fez uma proposta de US$ 800 mil (cerca de R$ 4 milhões) e o Peixe está perto de fechar a transferência.Após a derrota por 1 a 0 diante do Atlético-GO neste domingo, o técnico Fernando Diniz falou sobre a negociação. Ele elogiou bastante o volante, afirmou que vai sentir falta caso ele seja negociado, mas entendeu a negociação.

- O Alison é um jogador que tenho uma admiração enorme. Tem alma de jogador, é muito importante. O contexto é amplo, tem uma proposta muito boa, uma proposta que agrada ao Santos, não tem nada fechado, estamos conversando. Se for bom para todo mundo, ajudar na carreira do Santos, pode ser que aconteça, mas é um jogador que vou sentir falta - afirmou o treinador.Alison tem 28 anos e 264 jogos com a camisa do Santos. Seu contrato com o clube termina em dezembro de 2022.