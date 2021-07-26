Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Fernando Diniz elogia Alison, mas aceita venda do volante pelo Santos

Volante recebeu uma proposta da Arábia Saudita e deve ser negociado pelo Peixe...

Publicado em 26 de Julho de 2021 às 13:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 jul 2021 às 13:45
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O Santos está perto de negociar o volante Alison com o Al Hazem, da Arábia Saudita. O clube saudita fez uma proposta de US$ 800 mil (cerca de R$ 4 milhões) e o Peixe está perto de fechar a transferência.Após a derrota por 1 a 0 diante do Atlético-GO neste domingo, o técnico Fernando Diniz falou sobre a negociação. Ele elogiou bastante o volante, afirmou que vai sentir falta caso ele seja negociado, mas entendeu a negociação.
- O Alison é um jogador que tenho uma admiração enorme. Tem alma de jogador, é muito importante. O contexto é amplo, tem uma proposta muito boa, uma proposta que agrada ao Santos, não tem nada fechado, estamos conversando. Se for bom para todo mundo, ajudar na carreira do Santos, pode ser que aconteça, mas é um jogador que vou sentir falta - afirmou o treinador.Alison tem 28 anos e 264 jogos com a camisa do Santos. Seu contrato com o clube termina em dezembro de 2022.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Mulher fazendo prancha isométrica
Calistenia: 5 exercícios para fazer em casa e definir o corpo
Árbitro de Vídeo
Sugestão para VAR identificar “jogador canastrão”
Hulk e Barboza
Hulk e Barboza: limite de 12 jogos para trocar de clube no Brasileirão antecipa mercado da bola

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados