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futebol

Fernando Diniz comenta momento do Santos: "Time em construção"

Técnico ainda não perdeu com o Peixe jogando na Vila. Nesta quinta, vitória contra o Independiente, no jogo de ida das oitavas-de-final da Sul-Americana...

Publicado em 15 de Julho de 2021 às 22:26

LanceNet

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Publicado em 

15 jul 2021 às 22:26
Crédito: CARLA CARNIEL / POOL / AFP
O triunfo do Santos por 1 a 0 no jogo de ida contra o Independiente, pelas oitavas-de-final da Copa Sul-Americana, causou uma boa impressão no técnico Fernando Diniz.Apesar dos argentinos terem realizado a última partida oficial há cerca de dois meses, a preparação feita para o duelo contra o Peixe vinha acontecendo há dias, situação diferente vivida pelo Santos. A equipe da Vila Belmiro enfrenta uma maratona de jogos nas últimas semanas.“A tática usada foi para iniciar o jogo da forma que começamos o segundo tempo. No primeiro estávamos circulando a bola de forma muito lenta e então facilitando a marcação deles, que é um time bem treinado. Eles se preparam 15, 20 dias para esse jogo. Muita energia e é um time difícil de ser batido. No segundo tempo conseguimos colocar mais intensidade e vencemos”, disse Diniz na sua coletiva de imprensa.O técnico santista também comentou sobre o atual momento do clube. Ele vê o seu trabalho apenas no início. Fernando Diniz estreou como técnico do Santos na vitória contra o Boca Juniors, por 1 a 0, no dia 11 de abril.
“Casca vai sendo criada. É um time em construção. Falei para vocês no jogo contra o Athletico-PR, dos jogadores que fizeram a final da Libertadores, tinha só um jogando. É um time que trabalha muito e vai ganhando cada vez mais casca. É um processo que estamos no início. Estou há dois meses no clube. Vamos crescer conforme o tempo vai passando”.

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