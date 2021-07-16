Fernando Diniz comenta momento do Santos: "Time em construção"

O triunfo do Santos por 1 a 0 no jogo de ida contra o Independiente, pelas oitavas-de-final da Copa Sul-Americana, causou uma boa impressão no técnico Fernando Diniz.Apesar dos argentinos terem realizado a última partida oficial há cerca de dois meses, a preparação feita para o duelo contra o Peixe vinha acontecendo há dias, situação diferente vivida pelo Santos. A equipe da Vila Belmiro enfrenta uma maratona de jogos nas últimas semanas.“A tática usada foi para iniciar o jogo da forma que começamos o segundo tempo. No primeiro estávamos circulando a bola de forma muito lenta e então facilitando a marcação deles, que é um time bem treinado. Eles se preparam 15, 20 dias para esse jogo. Muita energia e é um time difícil de ser batido. No segundo tempo conseguimos colocar mais intensidade e vencemos”, disse Diniz na sua coletiva de imprensa.O técnico santista também comentou sobre o atual momento do clube. Ele vê o seu trabalho apenas no início. Fernando Diniz estreou como técnico do Santos na vitória contra o Boca Juniors, por 1 a 0, no dia 11 de abril.