Fernandão sonha com título mais 'pesado' para virar ídolo no Bahia

Crédito: Felipe Oliveira/Bahia E.C

Nesta quarta-feira, o atacante Fernandão foi o escolhido pela assessoria para conversar na entrevista coletiva e contou um pouco sobre os planos que tem dentro do clube e a idolatria da torcida.Reserva de Gilberto, o centroavante aposta no calendário para receber mais oportunidades de Roger Machado e ajudar o time dentro de campo.

‘Esse retorno é óbvio que é o recomeço do futebol. Infelizmente parou de uma forma que ninguém queria que parasse, mas foi um tempo para se repensar, ajustar o futebol também. Creio que o futebol vai melhorar. A gente está ansioso por esse recomeço’, analisou.

Em outro ponto, Fernandão comentou do carinho que recebe na rede social, mas espera conquistar títulos mais ‘pesados’ para alcançar outro patamar na galeria de ídolos do Tricolor.