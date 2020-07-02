Ferj pune Botafogo por não pagar despesas de jogo; clube questiona valores

Crédito: Vitor Silva / SS Press / BFR

Nesta quarta, a FERJ puniu o Botafogo com a perda de um mando de campo no Campeonato Carioca. A entidade alegou que a direção do Glorioso não efetuou o pagamento das despesas da partida contra a Cabofriense, no domingo, no Nilton Santos. O presidente do Glorioso, Nelson Mufarrej, publicou uma resposta em que questiona os valores e afirma que a postura da entidade foi lamentável.

No documento, assinado pelo diretor de competições Marcelo Vianna, a entidade destaca que o alvinegro "deixou de promover o pagamento sem apresentar qualquer sinal ou previsão para regularização da pendência". Além disso, a FERJ não detalhou os valores, mas afirmou que existe um "débito vultoso" das despesas do borderô da partida. Com isso, a punição do clube pode ser cumprida nessa ou na próxima edição do Carioca. Na noite desta quarta, o Botafogo joga contra a Portuguesa, às 21h30, no Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, e têm boas chances de se classificar para as semifinais da Taça Rio.

Em declaração oficial, o presidente do Botafogo, Nelson Mufarrej, questionou os valores cobrados e ressaltou que a postura da FERJ foi lamentável e que a entidade "deu aula de como desrespeitar filiados" durante o período da pandemia de coronavírus.

- Não nos surpreende em nada essa postura lamentável da FERJ. Como recebemos essa informação? Com serenidade. O Botafogo vai sempre trazer à baila assuntos que entende ser dos seus interesses, sem medo de represálias ou retaliações. O Clube não vai deixar de se posicionar para apoiar o melhor protocolo, que é aquele que preserva as vidas. Nessa pandemia, a FERJ deu aula de como desrespeitar filiados que pensam de forma diferente. Sabe por que não pagamos os "custos FERJ" na partida contra a Cabofriense? Porque o Botafogo discorda plenamente dos custos operacionais apresentados pela FERJ - disse o presidente Nelson Mufarrej, e em seguida completou.