Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Ferj muda regulamento do Carioca-2021, que prevê multa para quem não escalar 'a equipe considerada titular'
futebol

Ferj muda regulamento do Carioca-2021, que prevê multa para quem não escalar 'a equipe considerada titular'

"Obrigação" de colocar o time principal em campo é a partir da quarta rodada. Valor da multa prevista é correspondente a totalidade de sua cota fixa de direito de transmissão...

Publicado em 16 de Fevereiro de 2021 às 17:17

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 fev 2021 às 17:17
Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo
A Ferj publicou o regulamento do Campeonato Carioca de 2021, no qual consta um artigo que prevê multa para o clube que, a partir da terceira rodada da Taça Guanabara, "deixar de utilizar sua equipe considerada principal sem motivo justo". No documento, não estão explicitados quais seriam os "motivos justos" citados, tampouco quem determinaria se a escalação é a principal do time. O início do primeiro turno do Estadual está marcado para os dias 3 e 4 de março.
Ainda de acordo com o Artigo 41 do regulamento do Campeonato Carioca de 2021, o valor da multa neste caso será "correspondente a totalidade de sua cota fixa de direito de transmissão e, caso já as tenha recebido ou não faça jus, pagará uma multa equivalente a esse valor, que será revertida em benefício dos demais clubes participantes do campeonato."A medida foi colocada no regulamento do Estadual pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, mas foi aprovada anteriormente pelos clubes participantes em reunião realizada ainda em 2020.
A Record TV adquiriu os direitos de TV aberta e irá transmitir o Campeonato Carioca pelas próximas duas temporadas. A proposta da emissora foi aprovada pelos clubes em reunião realizada na sede da Ferj, no início de fevereiro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo flamengo fluminense vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
4 receitas com mandioca para um almoço saudável e prático
Motociclista e passageira ficam feridos após colisão com vaca em São Mateus
Cabra sobe em casa, quebra telhado e cai em cima de cama de moradora em Cariacica
Cabra cai do telhado e vai parar em cima de cama dentro de casa em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados