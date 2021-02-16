Ferj muda regulamento do Carioca-2021, que prevê multa para quem não escalar 'a equipe considerada titular'

Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo

A Ferj publicou o regulamento do Campeonato Carioca de 2021, no qual consta um artigo que prevê multa para o clube que, a partir da terceira rodada da Taça Guanabara, "deixar de utilizar sua equipe considerada principal sem motivo justo". No documento, não estão explicitados quais seriam os "motivos justos" citados, tampouco quem determinaria se a escalação é a principal do time. O início do primeiro turno do Estadual está marcado para os dias 3 e 4 de março.

Ainda de acordo com o Artigo 41 do regulamento do Campeonato Carioca de 2021, o valor da multa neste caso será "correspondente a totalidade de sua cota fixa de direito de transmissão e, caso já as tenha recebido ou não faça jus, pagará uma multa equivalente a esse valor, que será revertida em benefício dos demais clubes participantes do campeonato."A medida foi colocada no regulamento do Estadual pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, mas foi aprovada anteriormente pelos clubes participantes em reunião realizada ainda em 2020.