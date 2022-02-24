Ferj muda data de confronto entre Resende e Fluminense, em Volta Redonda

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FFEJ) anunciou, nesta quinta-feira, a mudança de data do confronto entre Resende e Fluminense. O jogo agora acontecerá no dia 5 de março, sábado, com horário mantido de 16h no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.Quem solicitou a mudança foi a Record, detentora dos direitos de transmissão do Campeonato Carioca. O jogo é válido pela 10ª rodada da competição.