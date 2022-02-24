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futebol

Ferj muda data de confronto entre Resende e Fluminense, em Volta Redonda

Equipes se enfrentariam no domingo, mas o duelo passou para sábado, dia 5, no mesmo horário das 16h...

Publicado em 24 de Fevereiro de 2022 às 12:46

LanceNet

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Publicado em 

24 fev 2022 às 12:46
A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FFEJ) anunciou, nesta quinta-feira, a mudança de data do confronto entre Resende e Fluminense. O jogo agora acontecerá no dia 5 de março, sábado, com horário mantido de 16h no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.Quem solicitou a mudança foi a Record, detentora dos direitos de transmissão do Campeonato Carioca. O jogo é válido pela 10ª rodada da competição.
O Fluminense é o líder isolado do Cariocão, com 21 pontos e sete vitórias em oito partidas. A equipe já está classificada para a semifinal do Estadual e agora tenta garantir a primeira posição. Neste sábado, enfrenta o Vasco, às 17h, em São Januário. Depois do Resende o Tricolor fecha a Taça Guanabara contra o Boavista.
Crédito: FluminensevaijogaremVoltaRedondadiantedoResende,peloCarioca(Foto:MarceloCortes/Flamengo

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