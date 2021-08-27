Ferj divulga tabela do Carioca feminino; veja as datas dos jogos do Fluminense

Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC

A Federação de Futebol do Rio (Ferj) anunciou, nesta sexta-feira, a tabela da Taça Guanabara, a primeira fase do Campeonato Carioca feminino. O Fluminense estreia na competição no dia 25 de setembro, às 15h, contra a equipe do Pérolas Negras. Os duelos foram definidos após sorteio na sede da entidade.

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Em busca do título inédito, o Fluminense ficou com o vice-campeonato em 2019 e 2020. O Estadual deste ano será dividido em fase classificatória (Taça Guanabara), semifinal e final. Além do Tricolor, as equipes participantes serão: Portuguesa, Cabofriense, Barcelona EC, Bangu, Boavista, Botafogo, Duque de Caxias, Flamengo, Vasco, Serra Macaense e Viva Rio-Perolas Negras.

O formato de disputa será o mesmo da última temporada. Todas as equipes se enfrentam em turno único e onze rodadas. A equipe melhor colocada será declarada campeã da Taça Guanabara e enfrentará o quarto colocado na semifinal, enquanto o segundo encara o terceiro. Quem vencer faz a decisão. A semifinal e a final serão disputadas em jogo único, sem vantagens.

Veja a tabela do Brasileirão

Em 2019, primeiro ano da modalidade no clube, o Fluminense chegou à final inédita com uma campanha de oito vitórias, duas derrotas e um empate, marcando 84 gols. Já em 2020, novamente o vice-campeonato com seis vitórias e quatro derrotas, além de 48 gols feitos. Todas as partidas do Fluminense serão realizadas no CT Vale das Laranjeiras, em Xerém, onde o time treina, assim como a base masculina do Tricolor. O único jogo fora será contra o Flamengo, na 10ª rodada, a ser jogado na Gávea.

VEJA A TABELA DO FLUMINENSE: