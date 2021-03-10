Ferj detalha próximas rodadas do Carioca; veja como fica a agenda do Fluminense até o fim de março

Crédito: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Ainda sem pontos no Campeonato Carioca após derrotas para Resende e Portuguesa, o Fluminense já sabe como será sua vida no restante do mês de março. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) definiu as datas e horários dos jogos até a 7ª rodada da competição.

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O próximo desafio será o clássico com o Flamengo, o último em que o elenco do Sub-23 irá representar quase a totalidade dos relacionados. Neste domingo, às 18h, o técnico Roger Machado fará sua estreia no comando da equipe e terá nove reforços do time principal: Fernando Pacheco, Caio Paulista, Marcos Felipe, Igor Julião, Matheus Ferraz, Yuri, Danilo Barcelos e Michel Araújo.

Após o Fla-Flu, o restante dos atletas do grupo profissional se reapresenta na próxima segunda-feira, dia 15, já visando a partida contra o Bangu. Depois, o Tricolor terá Boavista, Volta Redonda e termina o mês de março com o segundo clássico da temporada, desta vez com o Vasco.

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​Vale lembrar que neste novo formato, a competição é realizada em turno único, onde os 12 times vão se enfrentar entre si, em 11 rodadas, em pontos corridos. O primeiro colocado fica com o título da Taça Guanabara e disputa, junto aos outros três melhor posicionados, semifinais e finais, em jogos de ida e volta, para definir o campeão do Estadual. No caso da Taça Rio, esta disputa não interfere no título do Carioca. Os clubes que ficarem entre quinto e oitavo na primeira fase se enfrentam para ver quem ficará com esse troféu.Confira os próximos jogos do Fluminense:​3ª rodadaDomingo - 14/03 (18h) - MaracanãFlamengo x FluminenseTransmissão: pay-per-view

4ª rodadaSábado - 20/03 (21h05) - A definirBangu x FluminenseTransmissão: pay-per-view

5ª rodadaTerça-feira - 23/03 (18h) - Elcyr ResendeBoavista x FluminenseTransmissão: pay-per-view

6ª rodadaSexta-feira - 26/03 (21h) - MaracanãFluminense x Volta RedondaTransmissão: pay-per-view