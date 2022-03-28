Ferj define horários das finais do Campeonato Carioca

Nesta segunda-feira, a Ferj divulgou a disposição das finais do Campeonato Carioca. Os jogos serão na quarta-feira (30) às 21h:40 e no sábado (02) às 18h, ambos no Macaranã. O Flamengo vem em busca do seu tetracampeonato inédito. Já o Fluminense precisa vencer para frear a hegemonia do seu rival e quebrar um tabu de nove anos sem vencer a competição.Para esta final, o Rubro-Negro vem de duas vitórias sobre o Vasco e conta com uma ampla vantagem técnica, já que mantém a base do elenco vitorioso desde 2019. Fator que pode ser determinante para o triunfo.