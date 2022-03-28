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Ferj define horários das finais do Campeonato Carioca

Flamengo busca tetracampeonato inédito, enquanto Fluminense tenta acabar com a hegemonia do rival...
LanceNet

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Publicado em 

28 mar 2022 às 17:17

Publicado em 28 de Março de 2022 às 17:17

Nesta segunda-feira, a Ferj divulgou a disposição das finais do Campeonato Carioca. Os jogos serão na quarta-feira (30) às 21h:40 e no sábado (02) às 18h, ambos no Macaranã. O Flamengo vem em busca do seu tetracampeonato inédito. Já o Fluminense precisa vencer para frear a hegemonia do seu rival e quebrar um tabu de nove anos sem vencer a competição.Para esta final, o Rubro-Negro vem de duas vitórias sobre o Vasco e conta com uma ampla vantagem técnica, já que mantém a base do elenco vitorioso desde 2019. Fator que pode ser determinante para o triunfo.
Já o Tricolor não vive uma boa fase. Após a eliminação precoce na Libertadores, o time de Abel Braga não vem tendo uma boa performance. Além disso, a equipe das Laranjeiras não ganha um estadual desde 2012, quando ganhou do Botafogo por 5 a 1 no placar agregado, gols de Fred, dois de Rafael Sóbis, Marcos Júnior e Rafael Moura.
Crédito: Nestesábado(02conheceremosonovocampeãocarioca(Foto:MarceloCortes/Flamengo)

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