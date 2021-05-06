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futebol

Ferj define arbitragem para a semifinal entre Flamengo e Volta Redonda

Com ampla vantagem, Rubro-Negro recebe o Voltaço neste sábado, no Maracanã...

Publicado em 06 de Maio de 2021 às 20:05

LanceNet

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Publicado em 

06 mai 2021 às 20:05
Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo
A Ferj definiu o quadro de arbitragem para a segunda partida da semifinal entre Flamengo e Volta Redonda, neste sábado, no Maracanã. O árbitro da partida será Felipe da Silva Gonçalves Paludo, que terá Diogo Carvalho Silva e Carlos Henrique Alves de Lima Filho como assistentes. O árbitro de vídeo será Pathrice Wallace Correira Maia.
Após o 3 a 0 no jogo de ida, o Flamengo tem ampla vantagem para avançar à decisão do Campeonato Carioca. O Voltaço, para se classificar, precisa vencer por quatro ou mais gols de diferença.
A partida terá transmissão em tempo real pelo site do LANCE! neste sábado, a partir das 21h05. Confira as datas das decisões do Campeonato Carioca aqui!

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