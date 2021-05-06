Ferj define arbitragem para a semifinal entre Flamengo e Volta Redonda

Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo

A Ferj definiu o quadro de arbitragem para a segunda partida da semifinal entre Flamengo e Volta Redonda, neste sábado, no Maracanã. O árbitro da partida será Felipe da Silva Gonçalves Paludo, que terá Diogo Carvalho Silva e Carlos Henrique Alves de Lima Filho como assistentes. O árbitro de vídeo será Pathrice Wallace Correira Maia.

Após o 3 a 0 no jogo de ida, o Flamengo tem ampla vantagem para avançar à decisão do Campeonato Carioca. O Voltaço, para se classificar, precisa vencer por quatro ou mais gols de diferença.