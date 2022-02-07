Ferj confirma Vasco x Botafogo, pelo Campeonato Carioca, para o Castelão, em São Luís (MA)

A partida entre Vasco e Botafogo, pela sexta rodada da Taça Guanabara, será no Castelão, em São Luís (MA). A Ferj já confirmou a alteração. Falta somente a confirmação logística das partes envolvidas, mas será neste domingo, 13 de fevereiro, às 20h.O mando do clássico é do Cruz-Maltino. Neste mesmo Campeonato Carioca, Boavista x Botafogo, de mando da equipe de Saquarema, foi vendido e realizado no Nilton Santos. O recente Fla-Flu foi negociado para Brasília, mas não concluído.