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Ferj confirma Vasco x Botafogo, pelo Campeonato Carioca, para o Castelão, em São Luís (MA)

Cruz-Maltino recebeu proposta e vendeu a partida para a capital maranhense. Últimos detalhes logísticos estão sendo feitos...

Publicado em 07 de Fevereiro de 2022 às 17:09

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 fev 2022 às 17:09
A partida entre Vasco e Botafogo, pela sexta rodada da Taça Guanabara, será no Castelão, em São Luís (MA). A Ferj já confirmou a alteração. Falta somente a confirmação logística das partes envolvidas, mas será neste domingo, 13 de fevereiro, às 20h.O mando do clássico é do Cruz-Maltino. Neste mesmo Campeonato Carioca, Boavista x Botafogo, de mando da equipe de Saquarema, foi vendido e realizado no Nilton Santos. O recente Fla-Flu foi negociado para Brasília, mas não concluído.
O Vasco é o líder do Estadual, com dez pontos. O Botafogo encara o Nova Iguaçu, nesta segunda-feira, e pode igualar em pontos e passar o Cruz-Maltino no saldo de gols.
-> Confira a tabela do Campeonato Carioca
Crédito: VascoxBotafogo:Castelãovaireceberoclássicocariocadestefinaldesemana(Foto:Reprodução

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