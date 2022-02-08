Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Ferj confirma mudança de jogo entre Fluminense e Portuguesa para o Nilton Santos

Confronto com o Volta Redonda foi mantido para o Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, e apenas mudou de horário...

Publicado em 08 de Fevereiro de 2022 às 16:47

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 fev 2022 às 16:47
O Fluminense fará mais uma partida no Estádio Nilton Santos. Nesta terça-feira, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FFERJ) confirmou a mudança da partida do Tricolor com a Portuguesa para a casa do Botafogo. A partida seria realizada no Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador. A data e o horário foram mantidos: domingo, às 16h.Além disso, a Federação confirmou o jogo contra o Volta Redonda mantido para o Luso-Brasileiro, mas passou das 18h para as 19h no dia 19, sábado. O Tricolor fez duas partidas no local até o momento, a estreia com o Bangu e o confronto com o Audax Rio.
O Tricolor atuou no Nilton Santos no último domingo no clássico com o Flamengo e voltará a jogar na próxima quinta-feira, diante do Botafogo, desta vez como mandante. O Fluminense está em segundo lugar no Campeonato Carioca, com nove pontos.
O jogo entre Flu e Portuguesa será transmitido pela Record, além do pay-per-view. Já o diante do Volta Redonda apenas no serviço pago.
Crédito: FluminenseenfrentouoFlamengonoNiltonSantosnaúltimarodada(Foto:LucasMerçon/FluminenseFC

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Atropelamento deixa motociclista e pedestre feridos em Castelo
Atropelamento deixa motociclista e pedestre feridos no Centro de Castelo
Paulo Folletto
Após recuo, Folletto avalia candidatura a deputado estadual
Imagem de destaque
Policial penal é preso por agredir a filha de 12 anos em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados