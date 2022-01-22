FERJ altera horário de estreia do Fluminense no Carioca

A cinco dias da estreia no Carioca, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ) alterou o horário do jogo entre Fluminense e Bangu, válido pela primeira rodada. A partida, que estava programada para 21h, acontecerá 20h30, no mesmo local e data. O Tricolor irá enfrentar o Bangu no dia 27, próxima quinta-feira, no Estádio Luso-Brasileiro. Com o Maracanã em processo de restauração, o clube irá mandar os seus jogos na Ilha do Governador e em São Januário até que a reforma termine.