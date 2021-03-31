Ferj altera datas da 8ª rodada do Carioca, e jogos de Flamengo e Fluminense podem ser no Rio

A Ferj fez mudanças nas datas dos jogos de Flamengo e Fluminense, pela oitava rodada do Campeonato Carioca, e, agora, as respectivas partidas da dupla Fla-Flu têm chances de serem disputadas no Rio de Janeiro, já que o atual decreto que proíbe eventos esportivos na capital se encerra no domingo, dia 4 de abril.
Agora, o duelo entre Madureira e Flamengo está previsto para segunda-feira, 5 de abril, às 21h. Já o duelo entre Fluminense e Macaé será no dia 6, terça-feira, às 21h35. Ambos confrontos ainda não tiveram os locais definidos pela Ferj.
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