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Ferj ajusta calendário, e convocados não desfalcarão o Flamengo nas semifinais do Campeonato Carioca

Caso avance para a decisão do Estadual, contudo, o técnico Paulo Sousa pode não ter os atletas sul-americanos convocados para as Eliminatórias à disposição em um dos jogos...
LanceNet

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Publicado em 

08 mar 2022 às 18:00

Publicado em 08 de Março de 2022 às 18:00

O ajuste feito nas datas das semifinais do Campeonato Carioca, divulgadas pela Ferj nesta terça, evitará que o Flamengo atue com desfalques importantes. Isso porque, com a mudança, o Rubro-Negro não atuará mais em dias coincidentes com as rodadas finais das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo, quando Arrascaeta, Isla, Pedro, Everton Ribeiro e Gabigol poderiam ser baixas.Nos dias 24 e 29 de março, as seleções de Brasil, Isla e Chile entram em campo nas rodadas finais das Eliminatórias - confira a tabela aqui!. O quinteto citado acima consta nas respectivas pré-listas, e as convocações finais saem no fim desta semana, com Tite, por exemplo, divulgando os nomes nesta sexta-feira. Inicialmente, as semifinais do Carioca estavam previstas em calendário da Ferj para os dias 20, 23 ou 24 de março (jogo de ida) e 26 ou 27 de março ( volta).
Para as partidas decisivas, caso o Flamengo avance, o treinador Paulo Sousa pode ter baixas, já que a primeira decisão está prevista para 30 ou 31 de março.Confira as datas das rodadas finais das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo e a programação da fase decisiva do Campeonato Carioca:​Semifinais do Campeonato Carioca*16 ou 17/3 - Botafogo ou Vasco x Flamengo
19 ou 20/3 - Flamengo x Botafogo ou Vasco
17ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas24/3 - Uruguai x Peru, em Montevidéu
24/3 - Brasil x Chile, no Rio de Janeiro
18ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas29/3 - Bolívia x Brasil, em La Paz
29/3 - Chile x Uruguai, em Santiago
Finais do Carioca*30 ou 31/3 - Jogo de ida
2 ou 3/4 - Jogo de volta
*O Flamengo já está classificado para a fase final do Campeonato Carioca, mas, a uma rodada do fim da Taça Guanabara, os confrontos ainda não estão definidos, tampouco as datas das finais do Estadual foram detalhados pela Ferj.
Crédito: GabigoleEvertonRibeiropodempintarnalistadeTitenasexta-feira(Foto:LucasFigueiredo/CBF

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