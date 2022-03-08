Ferj ajusta calendário, e convocados não desfalcarão o Flamengo nas semifinais do Campeonato Carioca

O ajuste feito nas datas das semifinais do Campeonato Carioca, divulgadas pela Ferj nesta terça, evitará que o Flamengo atue com desfalques importantes. Isso porque, com a mudança, o Rubro-Negro não atuará mais em dias coincidentes com as rodadas finais das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo, quando Arrascaeta, Isla, Pedro, Everton Ribeiro e Gabigol poderiam ser baixas.Nos dias 24 e 29 de março, as seleções de Brasil, Isla e Chile entram em campo nas rodadas finais das Eliminatórias - confira a tabela aqui!. O quinteto citado acima consta nas respectivas pré-listas, e as convocações finais saem no fim desta semana, com Tite, por exemplo, divulgando os nomes nesta sexta-feira. Inicialmente, as semifinais do Carioca estavam previstas em calendário da Ferj para os dias 20, 23 ou 24 de março (jogo de ida) e 26 ou 27 de março ( volta).