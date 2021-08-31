Ferj adia início do Estadual Feminino 2021; confira os confrontos do Fluminense na Taça Guanabara

Nesta terça, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro divulgou o adiamento do Campeonato Carioca Feminino 2021. O início da competição estava programado para 25 de setembro e, com a mudança, começa no dia 2 de outubro. Os confrontos permanecem os mesmos. Para o Fluminense, há também uma mudança de local. Os clássicos com mando de campo do Tricolor acontecerão em Laranjeiras, e não mais em Xerém. A Taça Guanabara, que corresponde à etapa classificatória, será composta por 11 times.