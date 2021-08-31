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Ferj adia início do Estadual Feminino 2021; confira os confrontos do Fluminense na Taça Guanabara

Primeira rodada do campeonato estava marcada para o dia 25 de setembro; Fluminense encara o Pérolas Negras na estreia (2), em Xerém...

Publicado em 31 de Agosto de 2021 às 18:10

LanceNet

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Publicado em 

31 ago 2021 às 18:10
Crédito: Adriano Fontes/Divulgação
Nesta terça, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro divulgou o adiamento do Campeonato Carioca Feminino 2021. O início da competição estava programado para 25 de setembro e, com a mudança, começa no dia 2 de outubro. Os confrontos permanecem os mesmos. Para o Fluminense, há também uma mudança de local. Os clássicos com mando de campo do Tricolor acontecerão em Laranjeiras, e não mais em Xerém. A Taça Guanabara, que corresponde à etapa classificatória, será composta por 11 times.
> Confira o chaveamento da Série A1 do Brasileirão FemininoOs primeiros quatro clubes na classificação da primeira fase serão divididos em dois grupos para a disputa das semifinais, realizadas através de cruzamento olímpico. As vencedoras disputam a final em confronto direto, com jogo único.
Na primeira rodada, o Fluminense enfrenta o Pérolas Negras, no sábado (2), às 15h, no CT Vale das Laranjeiras, em Xerém. Veja os confrontos do Fluminense da Taça Guanabara do Estadual Feminino
1ª rodada: Fluminense x Pérolas Negras - 02/10, às 15h - CT Vale das Laranjeiras
2ª rodada: Fluminense x Duque de Caxias - 9/10, às 15h - CT Vale das Laranjeiras
3ª rodada: Fluminense x Barcelona - 13/10 , às 15h - CT Vale das Laranjeiras
4ª rodada: Fluminense x Cabofriense - 16/10, às 15h - CT Vale das Laranjeiras
5ª rodada: Fluminense x Serra Macaense - 20/10, às 15h - CT Vale das Laranjeiras
6ª rodada: Fluminense x Boavista - 23/10, às 15h - CT Vale das Laranjeiras
7ª rodada: Fluminense x Portuguesa - 30/10, às 15h - CT Vale das Laranjeiras
8ª rodada: Fluminense x Vasco - 03/11, às 15h - Estádio das Laranjeiras
9ª rodada: Fluminense x Botafogo - 03/11, às 15h - Estádio das Laranjeiras
10ª rodada: Flamengo x Fluminense - 10/11, às 15h - Gávea
11ª rodada: Fluminense x Bangu - 13/11, às 15h - CT Vale das Laranjeiras

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