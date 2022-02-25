Ferido após ataque da torcida, goleiro Danilo Fernandes vai passar a noite no hospital

Na noite desta quinta-feira, o Bahia chegava a Fonte Nova para disputar um jogo pela Copa do Nordeste contra o Sampaio Corrêa quando o seu ônibus foi atacado pela própria torcida.

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No momento do morteiro que atingiu o veículo, o goleiro Danilo Fernandes foi o que ficou mais ferido e precisou ser levado ao hospital.

De acordo com o Tricolor, o jogador vai passar a noite sob cuidados médicos já que, além do rosto, ele sofreu diversos cortes no corpo.

Confira a nota do Bahia:

Principal atingido no ataque a bomba contra os atletas tricolores, o goleiro Danilo Fernandes está bem, mas passará a noite no hospital. O atleta teve múltiplos ferimentos na face, no pescoço e nos membros inferiores, que precisaram ser suturados, e ficará em observação para exames complementares e avaliação de um oftalmologista, pois um dos cortes foi muito próximo ao olho.