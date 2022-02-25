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Ferido após ataque da torcida, goleiro Danilo Fernandes vai passar a noite no hospital

Goleiro do Tricolor foi o que mais sofreu com o ataque da torcida ao ônibus da equipe de Salvador...

Publicado em 25 de Fevereiro de 2022 às 00:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 fev 2022 às 00:15
Na noite desta quinta-feira, o Bahia chegava a Fonte Nova para disputar um jogo pela Copa do Nordeste contra o Sampaio Corrêa quando o seu ônibus foi atacado pela própria torcida.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE B
No momento do morteiro que atingiu o veículo, o goleiro Danilo Fernandes foi o que ficou mais ferido e precisou ser levado ao hospital.
De acordo com o Tricolor, o jogador vai passar a noite sob cuidados médicos já que, além do rosto, ele sofreu diversos cortes no corpo.
Confira a nota do Bahia:
Principal atingido no ataque a bomba contra os atletas tricolores, o goleiro Danilo Fernandes está bem, mas passará a noite no hospital. O atleta teve múltiplos ferimentos na face, no pescoço e nos membros inferiores, que precisaram ser suturados, e ficará em observação para exames complementares e avaliação de um oftalmologista, pois um dos cortes foi muito próximo ao olho.
Crédito: DaniloFernandesficouferidoapósataquedatorcida(FelipeOliveira/ECBahia

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