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Fenômeno nas redes sociais, Iran, o 'Luva de Pedreiro' bate pênalti em São Januário; confira o vídeo

O jovem influenciador Iran cobrou o pênalti com categoria e fez a comemoração. O "cara da Luva de Pedreiro" será o primeiro convidado na estreia do podcast 'Fala, Vascão'...
LanceNet

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Publicado em 

23 mar 2022 às 14:21

Publicado em 23 de Março de 2022 às 14:21

Receba! Fenômeno nas redes sociais, Iran, o "cara da Luva de Pedreiro" está no Rio de Janeiro e será o primeiro convidado na estreia do podcast do Vasco, 'Fala, Vascão'. O influenciador tem participado de ações do clube em São Januário e cobrou um pênalti no estádio com direito a famosa comemoração. Em sua chegada, ele foi cercado por crianças, deu autógrafos e esbanjou simpatia."Luva de Pedreiro" participa de ações pelo Vasco (Divulgação / Vasco)Antes de gravar o podcast, Iran segue mostrando em sua rede social as mudanças que a fama lhe trouxe. Com muita humildade, o jovem conheceu a praia, viajou de avião pela primeira vez, experimentou pizza, batata frita e pudim.
Ele nunca escondeu o carinho pelo Gigante da Colina e já ganhou uma camisa autografada. Mais cedo, seu pai também está presente ao seu lado nesta conquista e se emocionou ao encontrar um ídolo: Roberto Dinamite, em São Januário.
O influenciador conquistou as redes com seus vídeos em que mostra todo seu talento ao bater na bola. Com carisma, Iran Ferreira, nascido no interior da Bahia, atingiu números que impressionam: no momento ele tem 9,5 milhões de seguidores no Tiktok, 5,9 milhões no Instagram, 636 mil inscritos no YouTube e 458 mil seguidores no Twitter.
Com apenas 20 anos, o Luva de Pedreiro esbanja humildade e simpatia ao imitar o craque Cristiano Ronaldo, e sua comemoração, assim como colocar a bola no ângulo em campos de terra batida. A maioria dos vídeos foram gravads no povoado de Tábua, no município de Quijingue, no interior da Bahia.
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Rapidamente, os bordões "Receba" e "Graças a Deus" caíram no gosto popular e seus vídeos passaram a viralizar e ganhar repercussão internacional. Diante disso, o Barcelona compartilhou um vídeo de Iran, além do Bayern de Munique, que mostrou o atacante Gnabry imitando a comemoração do influenciador durante o treinamento.

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