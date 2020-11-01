futebol

Feminino: São Paulo vence o Santos e se classifica para a semi do Brasileiro

Tricolor bate o rival por 2 a 0 na Arena Barueri com gols de Jaqueline e Thais. Com o resultado, equipe são-paulina continua na briga pelo título do Brasileirão Feminino...
LanceNet

Publicado em 

Publicado em 01 de Novembro de 2020 às 18:24

Crédito: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos FC
O São Paulo está classificado para as semifinais do Campeonato Brasileiro Feminino. Na tarde deste domingo, as meninas do Tricolor venceram o Santos por 2 a 0, com gols de Jaqueline e Thais, na Arena Barueri.
Mesmo com uma melhor campanha na primeira fase, as Sereias da Vila não conseguiram se impor desde o começo da partida. Com isso, o São Paulo soube aproveitar as chances e abriu o placar. Aos 16 minutos, Jaqueline recebeu lançamento, entrou na pequena área e encheu o pé para abrir o placar e colocar o Tricolor em vantagem.Aos 23 minutos, o Santos assustou pela primeira vez. Ketlen apareceu pela esquerda e cruzou na cabeça de Larissa. A camisa 9 ganhou a disputa com a zaga, testou firme e tirou tinta da trave de Carla. Logo depois, Fe Palermo bateu com perigo, mas a bola passou ao lado do gol.​Na segunda etapa, Ketlen quase marcou o empate para as Sereias, mas não alcançou a bola. Logo depois, Natane levou perigo a meta santista em cobrança de falta.
Com uma a menos, já que Giovana foi expulsa, o Tricolor soube aproveitar a pressão santista e ainda aumentou a vantagem. Aos 47 minutos, Thais bateu pênalti e decretou a classificação do São Paulo para as semifinais do Brasileirão Feminino.
FICHA TÉCNICASANTOS 0 x 2 SÃO PAULO
Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)Data: 01 de novembro de 2020 (domingo)Horário: 16hÁrbitro: Vinicius FurlanAssistentes: Patrícia Carla de Oliveira e Fabrício Porfirio de Moura
Gols: Jaqueline, aos 17 do 1T, e Thais, aos 48 do 2T;
SANTOS: Michelle; Giovanna, Tayla, Day Silva e Fê Palermo; Tainara, Rita Bove e Gaby Soares (Katielly); Larissa (Analuyza), Ketlen e Cristiane.Técnico: Guilherme Giudice
SÃO PAULO: Carla; Roberta, Thais, Gislaine e Natane; Giovana, Yaya, Duda e Jaqueline; Carol (Camila) e Glaucia.Técnico: Lucas Piccinato

