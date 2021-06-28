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futebol

Feminino: São Paulo e Corinthians empatam no Brasileiro sub-16

Alvinegro saiu na frente com gol de Júlia Brito, mas Ana Flávia empatou na segunda etapa. Tricolor é o líder do Grupo C, enquanto o Corinthians está na vice-liderança...

Publicado em 28 de Junho de 2021 às 14:36

LanceNet

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Publicado em 

28 jun 2021 às 14:36
Crédito: Igor Amorim/saopaulofc.net
São Paulo e Corinthians empataram por 1 a 1 pelo Brasileiro Feminino sub-16. O jogo foi disputado no CT do Sorocaba, que está abrigando todos os jogos da competição. Duelos LANCE! Quem é melhor: Inglaterra ou Alemanha? Escolha e vote por posição!
Com o resultado, o Tricolor é o primeiro colocado do Grupo C, com quatro pontos, enquanto o Alvinegro é o vice-líder, também com quatro pontos, mas com saldo de gols menor.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021! O jogo foi bastante disputado, e o Corinthians saiu na frente aos 14 minutos da primeira etapa, com gol da meia Júlia Brito. No segundo tempo, o São Paulo empatou aos 31 minutos, com a meia Ana Flávia, dando números finais ao jogo em Sorocaba.
Agora, o Corinthians enfrenta o Avaí Kindermann, às 08h30, na quarta-feira (30), enquanto o São Paulo joga diante da Ferroviária, no mesmo dia e horário.

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