Feminino: São Paulo e Corinthians empatam no Brasileiro sub-16

Crédito: Igor Amorim/saopaulofc.net

São Paulo e Corinthians empataram por 1 a 1 pelo Brasileiro Feminino sub-16. O jogo foi disputado no CT do Sorocaba, que está abrigando todos os jogos da competição. Duelos LANCE! Quem é melhor: Inglaterra ou Alemanha? Escolha e vote por posição!

Com o resultado, o Tricolor é o primeiro colocado do Grupo C, com quatro pontos, enquanto o Alvinegro é o vice-líder, também com quatro pontos, mas com saldo de gols menor.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021! O jogo foi bastante disputado, e o Corinthians saiu na frente aos 14 minutos da primeira etapa, com gol da meia Júlia Brito. No segundo tempo, o São Paulo empatou aos 31 minutos, com a meia Ana Flávia, dando números finais ao jogo em Sorocaba.