Feminino, Libertadores e base: veja quais são os jogos e onde assistir o Fluminense na semana

Na expectativa da decisão das quartas de final da Libertadores, o Fluminense tem uma semana agitada também nas outras categorias. No profissional, o principal jogo será o contra o Barcelona de Guayaquil na quinta-feira, às 21h30, no Equador. Pelo Brasileirão, onde acumula quatro derrotas seguidas, a equipe entra em campo apenas na segunda, diante do Atlético-MG, no Rio de Janeiro.
+ ATUAÇÕES: Roger leva a pior nota em quarta derrota seguida do Fluminense; veja como foi o time
Nesta segunda-feira, o time feminino sub-18 já abriu os trabalhos ao vencer a Chapecoense e terá mais duas partidas nos próximos dias para decidir uma vaga na semifinal do Brasileirão da categoria. O Flu é o atual campeão.
Já o Sub-20, que é o nono no Brasileirão, entra em campo pela competição no fim de semana e antes terá um confronto pelo Campeonato Carioca. No Estadual também jogam o Sub-15 e o Sub-17, que estrearam nos últimos dias.
VEJA A AGENDA COMPLETA DO FLUMINENSE:
SEGUNDA-FEIRA (16/08)
Fluminense 2x0 Chapecoense - 9h30Brasileirão Feminino Sub-18CT do Sorocaba, Sorocaba (SP)
QUARTA-FEIRA (18/08)
São Paulo x Fluminense - 9h30Brasileirão Feminino Sub-18CT do Sorocaba, Sorocaba (SP)Transmissão: elevensports.com
Fluminense x Bangu - 15hCampeonato Carioca Sub-20CT Vale das Laranjeiras, Xerém (RJ)
QUINTA-FEIRA (16/08)
Barcelona de Guayaquil x Fluminense - 21h30Quartas de final da Libertadores - voltaEstádio Monumental, Guayaquil (EQU)Transmissão: Fox Sports e Facebook
SEXTA-FEIRA (20/08)
Fluminense x Ferroviária - 9h30Brasileirão Feminino Sub-18CT do Sorocaba, Sorocaba (SP)Transmissão: elevensports.com
SÁBADO (21/08)
Fluminense x Resende - 13hCampeonato Carioca Sub-17CT Vale das Laranjeiras, Xerém (RJ)
Fluminense x Resende - 15hCampeonato Carioca Sub-15CT Vale das Laranjeiras, Xerém (RJ)
Fluminense x Fortaleza - 15hBrasileirão Sub-20Laranjeiras, Rio de Janeiro (RJ)Transmissão: elevensports.com
SEGUNDA-FEIRA (23/08)
Fluminense x Atlético-MG - 20hBrasileirãoSão Januário, Rio de Janeiro (RJ)Transmissão: Premiere e SporTV