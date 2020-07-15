futebol

Fellipe Bastos sai do banco, faz dois e Vasco vence o Porto Velho-RO

Volante perdeu a posição para Raul no time titular para o jogo desta quarta, mas aproveitou as oportunidades que teve na segunda etapa do jogo-treino em São Januário...
LanceNet

Publicado em 15 de Julho de 2020 às 20:43

Crédito: Fellipe Bastos foi o destaque do jogo-treino desta quarta-feira, contra o Porto Velho-RO (Rafael Ribeiro/Vasco
O Vasco venceu o Porto Velho-RO por 5 a 0, em jogo-treino disputado em São Januário na tarde desta quarta-feira. Benítez, Andrey, Lucas Santos e Fellipe Bastos, duas vezes fizeram os gols que garantiram a vitória cruz-maltina.
DUAS MUDANÇASO Vasco começou com o time titular, tendo Leandro Castan preservado e Raul, por opção da comissão técnica, na vaga de Felippe Bastos. A estrutura tática foi a mesma que se viu nos dois primeiros jogos de Ramon Menezes no comando da equipe.
DOMÍNIO E GOLSA primeira chance do jogo foi da equipe visitante, mas o chute de Ávila foi fraco. Fernando Miguel defendeu. A primeira etapa teve domínio cruz-maltino e gols de Benítez, aos 18 minutos, após cruzamento de Vinícius, e de Andrey, aos 23, de fora da área, após falha do goleiro adversário.
TROCAS E DOMÍNIO MANTIDOA segunda etapa também foi de domínio do time mandante. As duas equipes fizeram alterações por atacado. No Vasco, somente Ulisses permaneceu. Aos oito minutos, Bruno César cruzou e Fellipe Bastos finalizou, ampliando o placar.
SHOW DE BASTOSO mesmo Bastos ampliou o marcador aos 14, depois que Lucas Santos cruzou e Ribamar escorou. E Lucas Santos, aos 38, fechou o placar, após lançamento do volante.
VASCO NO 1º T: Fernando Miguel, Yago Pikachu, Ulisses, RIcardo Graça e Henrique; Raul e Andrey; Vinícius, Benítez e Talles Magno; Cano.
VASCO NO 2º T: Jordi (Lucão), Cayo Tenório, Claudio Winck, Ulisses e Riquelme; Marcos Junior e Fellipe Bastos, Gabriel Pec (Kaio Magno), Bruno César e Lucas Santos (Tiago Reis); Ribamar.

