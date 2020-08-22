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Fellipe Bastos celebra boa fase no Vasco: 'Chute é minha característica'

Volante vinha sendo criticado pela torcida e somente reserva com treinadores anteriores. Sob as ordens de Ramon Menezes, o meio-campista retomou o caminho das redes...
LanceNet

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Publicado em 

22 ago 2020 às 18:18

Publicado em 22 de Agosto de 2020 às 18:18

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
O Campeonato Brasileiro começou com muita gente surpresa pela liderança do Vasco após três jogos. Mais do que isso, jogadores antes rejeitados pela torcida vivem boa fase. No caso de Fellipe Bastos, a fase é de artilheiro: três gols, mesmo número de Cano na competição. As brincadeiras, então, acontecem sobre o volante, mas ele mantém os pés no chão.- Nada disso. O Cano é nosso artilheiro. Tenho vivido uma fase. Espero que ele (Cano) nos ajude. Se pintar, eu vou tentar ajudar. Chute é minha característica, mas o gol eu deixo com o Benítez, Talles, Cano e Ribamar - explicou o volante.
Na verdade, Bastos sempre teve intimidade com o gol acima da média para jogadores da função dele. Porém, com o tempo, foi se afastando da grande área adversária. Com Ramon Menezes no comando da equipe, ele voltou a ter o chute como arma frequente.
Fellipe Bastos deverá ser titular no Vasco que encara o Grêmio neste domingo, em São Januário. A partida é às 16 horas.

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