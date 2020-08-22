Fellipe Bastos celebra boa fase no Vasco: 'Chute é minha característica'

O Campeonato Brasileiro começou com muita gente surpresa pela liderança do Vasco após três jogos. Mais do que isso, jogadores antes rejeitados pela torcida vivem boa fase. No caso de Fellipe Bastos, a fase é de artilheiro: três gols, mesmo número de Cano na competição. As brincadeiras, então, acontecem sobre o volante, mas ele mantém os pés no chão.- Nada disso. O Cano é nosso artilheiro. Tenho vivido uma fase. Espero que ele (Cano) nos ajude. Se pintar, eu vou tentar ajudar. Chute é minha característica, mas o gol eu deixo com o Benítez, Talles, Cano e Ribamar - explicou o volante.