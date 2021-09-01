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futebol

Feliz aniversário, Corinthians! Carta aberta de um setorista

Repórter do núcleo do Timão, Fábio Lázaro homenageia o clube pelos 111 anos de história...
LanceNet

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Publicado em 

01 set 2021 às 00:05

Publicado em 01 de Setembro de 2021 às 00:05

Trabalho com comunicação há oito anos. Durante cinco cobri um time rival ao Corinthians. Em janeiro deste ano fui colocado na função de setorista do Timão, pelo LANCE!. Uma responsabilidade imensa. Posso dizer que a maior da minha vida.
Eu vivo Corinthians 24 horas por dia, sete dias por semana, 30/31 dias por mês, 365/366 dias por ano. Mais do que ninguém sei o que é o Bando de Loucos, porque me considero um. No dicionário do corintiano “loucura” é a única palavra que existe. E, cá entre nós, topar viver de Corinthians não seria loucura também? Eu digo seguramente que sim.
Ao ser setorista do Corinthians eu entendi exatamente o trecho do hino que diz que "és do Brasil o maior brasileiro". Porque não desiste nunca. Não dorme. Não pisca.
E no corintiano, onde a camisa do clube é a primeira pele, nos revestimos em Corinthians na missão de nos transportar para o corpo do torcedor.
Então, VAI CORINTHIANS! E vai para onde quiser. Porque é a sua torcida que te carrega, te espera, te venera, te ama e te leva para onde quer que você vai.
É um time de operários, fundado pelos seus torcedores e que só existe por causa deles. De vocês. A quem eu tenho máximo respeito. E por quem eu trabalho.
Feliz é o Corinthians, que em todos os seus aniversários tem como maior presente a Fiel Torcida Corintiana.

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