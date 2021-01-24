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futebol

Feliz, Abel Braga pede calma na briga pelo título do Brasileirão

Com seis rodadas pela frente, o Colorado tem quatro pontos de vantagem e está próximo de faturar o título...
LanceNet

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Publicado em 

24 jan 2021 às 20:48

Publicado em 24 de Janeiro de 2021 às 20:48

Crédito: Ricardo Duarte
O domingo termina de maneira mágica para o Internacional. Depois de três anos, o Colorado voltou a derrotar o Grêmio e a quebra do tabu foi emocionante com gol de pênalti nos acréscimos.
+ CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Contente com o desempenho da sua equipe, Abel Braga exaltou o feito, mas coloca os pés no chão em relação a briga pelo título.
‘Nós sabemos o quanto é difícil um Campeonato Brasileiro, queria que vocês também soubessem o quanto é difícil. Temos seis jogos ainda que serão muito complicados. Preferia que vocês continuassem falando que não somos postulantes a nada. Não éramos até duas semanas. Saímos disso, daquele descrédito que tinham com a nossa equipe, subindo com foco e trabalho. Hoje é celebrar e amanhã é trabalho sério’, declarou na coletiva de imprensa.Com o triunfo dentro do Beira-Rio, o Internacional chega aos 62 pontos e abre quatro do São Paulo, que está na vice-liderança do Brasileirão.Na próxima rodada, o Internacional volta a campo no domingo para medir forças com o Red Bull Bragantino, em casa.

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