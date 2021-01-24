Feliz, Abel Braga pede calma na briga pelo título do Brasileirão

‘Nós sabemos o quanto é difícil um Campeonato Brasileiro, queria que vocês também soubessem o quanto é difícil. Temos seis jogos ainda que serão muito complicados. Preferia que vocês continuassem falando que não somos postulantes a nada. Não éramos até duas semanas. Saímos disso, daquele descrédito que tinham com a nossa equipe, subindo com foco e trabalho. Hoje é celebrar e amanhã é trabalho sério’, declarou na coletiva de imprensa.Com o triunfo dentro do Beira-Rio, o Internacional chega aos 62 pontos e abre quatro do São Paulo, que está na vice-liderança do Brasileirão.Na próxima rodada, o Internacional volta a campo no domingo para medir forças com o Red Bull Bragantino, em casa.