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Felippe Cardoso leva o terceiro cartão amarelo e desfalca o Fluminense contra o Corinthians

Jogador entrou já na reta final do clássico contra o Flamengo, nesta quarta-feira, no Maracanã; jogo será em uma semana...
LanceNet

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Publicado em 

07 jan 2021 às 01:51

Publicado em 07 de Janeiro de 2021 às 01:51

Crédito: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC
O Fluminense tem um desfalque certo para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Corinthians. O atacante Felippe Cardoso recebeu o terceiro cartão amarelo durante a vitória por 2 a 1 no clássico com o Flamengo, no Maracanã, e ficará fora do confronto na quarta-feira da semana que vem, às 21h30, na Neo Química Arena.
> ATUAÇÕES – Marcos Felippe, Luccas Claro, Fred e Yago se destacam em vitória do Fluminense
Cardoso não é o titular da posição, mas é presença constante no segundo tempo, especialmente no lugar de Fred. No Fla-Flu, por exemplo, o camisa 9 deixou o campo muito cansado e chegou a colocar gelo na coxa esquerda. De acordo com o auxiliar técnico Ailton Ferreira, o centravante não preocupa.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Na próxima rodada, o Flu deverá ter os retornos de Luiz Henrique, fora por precaução, Nenê, com gastroenterite, Fernando Pacheco, que voltou aos treinos depois dos demais, e Nino, suspenso no clássico.
O Fluminense encerrou uma sequência de três partidas sem vitória e chega aos 43 pontos no Brasilerão, se mantendo em sétimo lugar.

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