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futebol

Felippe Cardoso aceita acordo e irá para o futebol japonês

Santos vai emprestar o jogador ao Vegalta Sendai até o final da temporada...

Publicado em 20 de Março de 2021 às 20:19

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 mar 2021 às 20:19
Crédito: Felippe Cardoso vai ser liberado pelo Santos para um novo empréstimo (Ivan Storti/Santos
O atacante Felippe Cardoso está acertado como o novo reforço do Vegalta Sendai (Japão). O jogador santista defenderá o clube japonês por empréstimo de um ano, com opção de compra fixada em R$ 5,5 milhões. A informação sobre o acerto foi publicada inicialmente por A Tribuna
> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaA diretoria santista já tinha aceitado o negócio durante a tarde de sexta-feira e o considera muito positivo para o clube. Enquanto estiver no futebol japonês, Felippe Cardoso não receberá nada do Santos.
A palavra final no acordo foi do próprio jogador, que pensou em ficar e brigar por seu espaço no Santos, mas se convenceu de que não está nos planos de Ariel Holan. O atacante até tem participado de algumas atividades com o grupo principal, mas na maioria dos treinamentos não é chamado pelo técnico argentino. Ele ainda não foi relacionado para nenhum jogo desde que voltou de empréstimo do Fluminense.Felippe Cardoso tem 22 anos e contrato com o Santos até dezembro de 2023. Contratado por indicação do técnico Cuca em 2018, Felippe Cardoso fez apenas 11 jogos pelo Peixe.

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