Felipe Vizeu vê clube russo liberá-lo para negociar saída e não descarta volta ao Brasil

Crédito: Divulgação / Akhmat Grozny

Apresentado no clube russo Akhmat Grozny em janeiro deste ano, Felipe Vizeu acumula sete jogos e um gol marcado pela equipe. Após as paralisações ocasionadas pela pandemia do novo coronavírus, o retorno do futebol russo ocorreu em julho e, junto a ele, sondagens pelo atacante brasileiro.

O atleta de 23 anos recebeu propostas oficiais de cinco países, cujos clubes não foram revelados por seu estafe, e agora Vizeu e seus representantes avaliam as condições oferecidas.

Felipe Vizeu está no Akhmat por empréstimo junto à Udinese, com vínculo até dezembro de 2020. Porém, o valor de compra e multa pedidos pelo clube italiano é acima das pretensões russas. Sendo assim, o atacante foi liberado para negociar com outros clubes e ouvir propostas de interessados.

O clube russo já sinalizou que pretende liberá-lo amigavelmente, sem restrições e multas para ambas as partes.

Garoto do Ninho, Vizeu foi revelado nas categorias de base do Flamengo, subiu para o elenco profissional em 2016 e deixou o Rubro-Negro com 75 jogos e 20 gols, em 2018, depois de uma proposta da Udinese na casa dos 6,5 milhões de dólares (cerca de R$ 20 milhões na cotação da época).