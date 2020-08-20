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Felipe Vizeu vê clube russo liberá-lo para negociar saída e não descarta volta ao Brasil

Atacante de 23 anos, atualmente, pertence ao Akhmat Grozny, que não tem a pretensão de adquiri-lo junto à Udinese
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LanceNet

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Publicado em 

20 ago 2020 às 17:09

Publicado em 20 de Agosto de 2020 às 17:09

Crédito: Divulgação / Akhmat Grozny
Apresentado no clube russo Akhmat Grozny em janeiro deste ano, Felipe Vizeu acumula sete jogos e um gol marcado pela equipe. Após as paralisações ocasionadas pela pandemia do novo coronavírus, o retorno do futebol russo ocorreu em julho e, junto a ele, sondagens pelo atacante brasileiro.
O atleta de 23 anos recebeu propostas oficiais de cinco países, cujos clubes não foram revelados por seu estafe, e agora Vizeu e seus representantes avaliam as condições oferecidas.
Felipe Vizeu está no Akhmat por empréstimo junto à Udinese, com vínculo até dezembro de 2020. Porém, o valor de compra e multa pedidos pelo clube italiano é acima das pretensões russas. Sendo assim, o atacante foi liberado para negociar com outros clubes e ouvir propostas de interessados.
O clube russo já sinalizou que pretende liberá-lo amigavelmente, sem restrições e multas para ambas as partes.
Garoto do Ninho, Vizeu foi revelado nas categorias de base do Flamengo, subiu para o elenco profissional em 2016 e deixou o Rubro-Negro com 75 jogos e 20 gols, em 2018, depois de uma proposta da Udinese na casa dos 6,5 milhões de dólares (cerca de R$ 20 milhões na cotação da época).
Em sua última passagem pelo Brasil, Vizeu vestiu a camisa do Grêmio, participando de 26 partidas e marcando cinco gols. Recentemente, antes de optar pela Rússia, conversou com outros dois clubes brasileiros: Athletico-PR e Botafogo.

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