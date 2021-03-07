Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Felipe Surian, técnico da Portuguesa, avalia as dificuldades para enfrentar o Fluminense
futebol

Felipe Surian, técnico da Portuguesa, avalia as dificuldades para enfrentar o Fluminense

Equipe de Surian venceu o Vasco, em São Januário, na estreia do Campeonato Carioca...

Publicado em 07 de Março de 2021 às 09:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 mar 2021 às 09:00
Crédito: Divulgação
Após vencer o Vasco na última quarta-feira, por 1 a 0, em São Januário, pela rodada de abertura do Campeonato Carioca, o técnico Felipe Surian, comandante da Portuguesa, encara agora o Fluminense, na segunda partida da competição. As equipes se enfrentam neste domingo, no Maracanã, às 16h.> Fluminense termina Brasileirão com a quinta melhor marca desde 2003- Jogar contra dois times grandes, logo de cara, é um enorme desafio, mas um bom resultado, amanhã, nos aumentaria a confiança do grupo, pois iniciaríamos os confrontos diretos, somando seis pontos - analisou Surian.> Veja a tabela do Campeonato CariocaO treinador ressaltou a diferença entre a partida que rendeu uma vitória, contra o Vasco, e o desafio deste domingo, já que o Fluminense vai a campo com um time formado, basicamente, por jogadores revelados nas categorias de base do clube.
- O Vasco veio da mesma forma, com a base, e nos deu muito trabalho, mas a diferença foi na formação inicial, com alguns jogadores da equipe de cima. No segundo tempo, quando deixou somente a base em campo, o entrosamento aumentou e cresceram no jogo, mas conseguimos segurar o resultado.
- Já o Fluminense, pelo que vi, vai contar com o entrosamento total dos garotos formados em Xerém. Se torna um adversário mais difícil. Para conquistar os três pontos, vamos tentar fazer valer a experiência do nosso elenco, pois tradicionalmente é uma base muito forte.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Maranhão e Carlinhos, do Vitória-ES
Recém-chegados brilham no fim, e Vitória-ES vence o Porto Vitória na estreia da Copa Espírito Santo
Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados