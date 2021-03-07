Felipe Surian, técnico da Portuguesa, avalia as dificuldades para enfrentar o Fluminense

Após vencer o Vasco na última quarta-feira, por 1 a 0, em São Januário, pela rodada de abertura do Campeonato Carioca, o técnico Felipe Surian, comandante da Portuguesa, encara agora o Fluminense, na segunda partida da competição. As equipes se enfrentam neste domingo, no Maracanã, às 16h.> Fluminense termina Brasileirão com a quinta melhor marca desde 2003- Jogar contra dois times grandes, logo de cara, é um enorme desafio, mas um bom resultado, amanhã, nos aumentaria a confiança do grupo, pois iniciaríamos os confrontos diretos, somando seis pontos - analisou Surian.> Veja a tabela do Campeonato CariocaO treinador ressaltou a diferença entre a partida que rendeu uma vitória, contra o Vasco, e o desafio deste domingo, já que o Fluminense vai a campo com um time formado, basicamente, por jogadores revelados nas categorias de base do clube.