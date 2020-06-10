Felipe Santana é apresentado como novo reforço da Chapecoense

Crédito: Divulgação/Chapecoense

A quarta-feira começou de forma positiva para a Chapecoense. Através do site oficial, o Verdão do Oeste anunciou a chegada do zagueiro Felipe Santana, que chega com pompa de grande contratação à Arena Condá.E MAIS:Primeiro gol de Valderrama na Libertadores completa 33 anos; AssistaAtlético de Madrid está disposto a ceder Wanda Metropolitano ao RealClássico entre Everton e Liverpool será jogado no Goodison ParkAos 34 anos, o defensor com passagem pela Europa, não escondeu a sua satisfação de assinar com o time de Chapecó.

‘Estar aqui, pra mim, é um prazer. É uma honra vestir as mesmas cores dos atletas que defenderam com muito carinho e deram a sua vida pelo clube. Faço daqui a minha porta de recomeço. Sou muito grato à Chapecoense pela oportunidade e a melhor maneira de corresponder a esse voto de confiança e transpassando dentro de campo aquilo que eu já vivi e aprendi com o futebol. Aquilo que eu sei fazer’, afirmou.

Direto, Felipe Santana deixou claro que o seu principal objetivo é colocar a Chapecoense na Série A, local onde segundo o jogador, o clube jamais deveria ter saído.