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Felipe Santana é apresentado como novo reforço da Chapecoense

Após sofrer com lesões, o defensor de 34 anos acertou a sua volta ao futebol e quer recolocar a Chape na elite...
LanceNet

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Publicado em 

10 jun 2020 às 14:09

Publicado em 10 de Junho de 2020 às 14:09

Crédito: Divulgação/Chapecoense
A quarta-feira começou de forma positiva para a Chapecoense. Através do site oficial, o Verdão do Oeste anunciou a chegada do zagueiro Felipe Santana, que chega com pompa de grande contratação à Arena Condá.E MAIS:Primeiro gol de Valderrama na Libertadores completa 33 anos; AssistaAtlético de Madrid está disposto a ceder Wanda Metropolitano ao RealClássico entre Everton e Liverpool será jogado no Goodison ParkAos 34 anos, o defensor com passagem pela Europa, não escondeu a sua satisfação de assinar com o time de Chapecó.
‘Estar aqui, pra mim, é um prazer. É uma honra vestir as mesmas cores dos atletas que defenderam com muito carinho e deram a sua vida pelo clube. Faço daqui a minha porta de recomeço. Sou muito grato à Chapecoense pela oportunidade e a melhor maneira de corresponder a esse voto de confiança e transpassando dentro de campo aquilo que eu já vivi e aprendi com o futebol. Aquilo que eu sei fazer’, afirmou.
Direto, Felipe Santana deixou claro que o seu principal objetivo é colocar a Chapecoense na Série A, local onde segundo o jogador, o clube jamais deveria ter saído.
‘Chego num momento especial. Um momento onde me sinto feliz, empolgado e entusiasmado com a oportunidade. E a Chapecoense também vive a expectativa de um retorno para a Série A, de onde não devia ter saído. Acho que a gente casa nesse aspecto. O Felipe quer, a Chapecoense quer, a cidade quer’, finalizou. E MAIS:

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