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futebol

Felipe Neto revela animação misteriosa com o Botafogo: 'Hoje eu fiquei otimista'

Ao ser perguntado sobre a situação do clube de General Severiano, influenciador digital e ex-patrocinador revelou ares positivos com a situação do Alvinegro...
LanceNet

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Publicado em 

04 fev 2021 às 15:09

Publicado em 04 de Fevereiro de 2021 às 15:09

Crédito: Divulgação
Tem coisa boa vindo por aí para o Botafogo? Pelo menos foi isto que Felipe Neto, ex-patrocinador do clube, deu a entender. Nesta quinta-feira, o youtuber falou sobre a situação do clube de General Severiano e revelou, sem dar muitos detalhes, que está otimista.
+ Ainda dá para se salvar? Veja e simule a tabela do Brasileirão
Ao ser perguntado por um seguidor sobre o atual panorama do Alvinegro pelo Instagram, Felipe Neto respondeu que a torcida do Botafogo ficará sabendo o motivo da animação em breve.
- Estou triste. Mas se tem algum botafoguense me acompanhando aí, hoje eu fiquei otimista. Ainda não posso dizer o motivo, mas, mais para frente, vocês (torcedores) vão saber - revelou o youtuber.
Vale ressaltar que Felipe Neto seria um dos investidores no primeiro projeto da Botafogo S/A, que fracassou por não atingir a quantidade mínima de dinheiro necessária para negociar as dívidas do clube com os credores.

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