Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Felipe Neto questiona futuro do Botafogo: 'Esse time não tem condição de escapar do rebaixamento'
futebol

Felipe Neto questiona futuro do Botafogo: 'Esse time não tem condição de escapar do rebaixamento'

Em rede social, youtuber e ex-patrocinador do Alvinegro "joga a toalha" e faz questionamento sobre como o clube se adaptará sem a cota de televisão em 2021...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 jan 2021 às 21:50

Publicado em 06 de Janeiro de 2021 às 21:50

Crédito: Divulgação
Após a derrota para o Athletico Paranaense, nesta quarta-feira, botafoguenses começaram a questionar sobre a situação do clube no Campeonato Brasileiro. Este foi o caso de Felipe Neto, ex-patrocinador do Alvinegro e torcedor assumido.
Por meio do Twitter, o influenciador digital "jogou a toalha" em relação ao rebaixamento - o Botafogo é o 19º colocado do Brasileirão, com 23 pontos conquistados - e fez um questionamento sobre o futuro do clube sem a possível cota de televisão da primeira divisão, avaliada, com o contrato de pay-per-view, em R$ 70 milhões.
- Aos botafoguenses... Já é hora de lidar com a realidade, esse time não tem condição de escapar do rebaixamento. Só um milagre, agora. Então, fica a pergunta, como a nova gestão pretende conseguir manter o Botafogo vivo ano q vem, sem a receita de televisão (R$70 milhões)? - escreveu.
Marcelo Adnet, humorista e outro torcedor do Botafogo assumido, até respondeu Felipe Neto na publicação. "Com a sua ajuda", escreveu.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados