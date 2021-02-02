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Felipe Neto pede saída da comissão do Botafogo após ataque do Palmeiras: 'Não acontece nem no Fifa'

Influenciador reclamou de contra-ataque para o Verdão em que dois jogadores saíram cara a cara com o goleiro Diego Cavalieri, gerado após uma cobrança de falta...
LanceNet

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Publicado em 

02 fev 2021 às 19:59

Publicado em 02 de Fevereiro de 2021 às 19:59

Crédito: Reprodução/Premiere
O Palmeiras poderia ter matado a partida contra o Botafogo, nesta terça-feira, ainda no primeiro tempo. Quando o placar estava 1 a 0 para o Alviverde, a equipe de Abel Ferreira teve um contra-ataque dos sonhos: dois jogadores saíram cara a cara com o goleiro adversário. Willian Bigode, contudo, teve o chute defendido por Diego Cavalieri dentro da área.
Nas redes sociais, o lance gerou revolta da torcida do Botafogo. Felipe Neto, influenciador digital e ex-patrocinador do Alvinegro, não foi exceção. Após a jogada, o youtuber publicou, em sua conta no Twitter, pedindo a troca da comissão técnica, liderada por Eduardo Barroca.
- Esse contra-ataque sofrido pelo Botafogo é motivo o suficiente pra trocar toda a comissão. Isso não existe nem no Fifa (jogo de videogame) - escreveu.
No segundo tempo, contudo, o Botafogo melhorou e buscou o empate diante do Palmeiras. A situação do Alvinegro no Campeonato Brasileiro permanece dramática: é o 20º colocado, com 24 pontos.

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