Felipe Melo volta aos trabalhos no campo; mas Fluminense espera por Ganso e se preocupa com David Braz

De fora dos gramados desde a final do Campeonato Carioca, em abril, o volante Felipe Melo pode estar próximo de voltar a jogar no Fluminense. O veterano de 38 anos postou vídeo em suas redes sociais enaltecendo o fato de ter retornado aos trabalhos com bola no campo.- Gratidão, feliz em poder voltar a trabalhar no campo, seguimos evoluindo graças a Deus - escreveu Melo.

O camisa 30 sofreu uma lesão no menisco e passou por uma artroscopia no joelho direito.

Melo está fora do decisivo jogo do clube tricolor ante o o Union Santa Fe, na Argentina, pela Copa Sul-Americana, na quinta-feira (16). Mas na entrevista coletiva após a vitória por 2 a 1 sobre o Athletico, neste sábado (14), pelo Campeonato Brasileiro, o técnico Fernando Diniz disse que espera contar com a presença do meia Paulo Henrique Ganso, em recuperação de uma uma lesão no músculo posterior da coxa direita sofrida no empate em 1 a 1 com o Palmeiras, no último domingo (8). Caso esteja em condições físicas ideais, vai a campo.

Diniz pode ainda sofrer mais um problema para quinta: o zagueiro David Braz, que deixou o campo contundido no duelo com o rival paranaense. O clube ainda não se manifestou sobre o caso.+ Confira a tabela e a classificação do Brasileirão-22 e simule resultados

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