Felipe Melo: 'Tenho muitas tatuagens, mas o Palmeiras está tatuado no meu coração'

Cinco anos, 225 jogos, seis títulos e a idolatria eterna conquistada no Maior Campeão do Brasil. Ao lado dos troféus que conquistou, o capitão Felipe Melo despediu-se do Palmeiras nesta sexta-feira (10), na Academia de Futebol, e recebeu homenagens do clube pelo qual mais jogou na carreira.

Do presidente Maurício Galiotte recebeu uma placa comemorativa e de Paulo Buosi, vice-presidente, uma camisa customizada em referência ao número de partidas disputadas.– Queria agradecer em nome da torcida palmeirense. Felipe Melo é um craque, um ídolo, um líder, nosso capitão que por várias vezes levantou taças enquanto esteve no Palmeiras. A partir de agora, ele entra para a galeria de ídolos da nossa Academia. Um orgulho ver você honrando nossa camisa. Gratidão eterna – homenageou Galiotte.

Felipe Melo foi campeão do Campeonato Brasileiro (2018), Florida Cup (2020), Paulista (2020), Copa do Brasil (2020) e Libertadores (2020 e 2021). Contratado em 2017, o capitão se tornou o segundo atleta de linha com mais vitórias pelo Verdão em Libertadores e o terceiro que mais jogou no Allianz Parque.

– Tenho muitas tatuagens, mas sem dúvida a Sociedade Esportiva Palmeiras está tatuada no meu coração, que é o mais importante - disse Melo.

- Eu lembro que na minha apresentação falei que vinha para cá ser campeão brasileiro, da Copa do Brasil, Paulista e da Libertadores. E Deus honrou. O sentimento é de dever cumprido, só eu, Deus e a minha família sabemos o que deixamos para voltar ao Brasil. Foi uma aposta. Tinha a certeza de que o Palmeiras era o clube certo, tinha certeza de que iria triunfar aqui. Foi por isso que decidi vir para cá – enfatizou.

– Apesar de sair do Brasil jovem, já tinha conquistado títulos importantes, mas nunca como uma peça principal na engrenagem. Tinha o sonho de voltar, conquistar grandes títulos e marcar uma história, deixar um legado. Agradeço a Deus porque Ele me honrou e capacitou para que eu estivesse aqui hoje. A carne pode morrer daqui algum tempo, mas o nome jamais. Fica marcado na história - completou Felipe Melo.