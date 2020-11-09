Felipe Melo tem fratura no tornozelo esquerdo e passará por cirurgia

Crédito: Felipe Melo se machucou no segundo tempo da partida no Rio de Janeiro (Rafael Ribeiro / Vasco

O Palmeiras confirmou na manhã desta segunda-feira (9) que Felipe Melo sofreu uma fratura no tornozelo esquerdo, passará por cirurgia e ficará fora por até quatro meses, com chance de perder o restante da temporada.

Felipe torceu o tornozelo esquerdo, aos 34 minutos do segundo tempo, em um lance no qual o jogador do Vasco caiu sobre o seu pé. O capitão deixou o gramado carregado e o clube estava pessimista em relação a gravidade.O capitão é mais uma baixa para Abel Ferreira, uma vez que o comandante português não contará com Weverton, Gabriel Menino, Gustavo Gómez e Matías Viña, convocados para as respectivas seleções nas Eliminatórias, além de Wesley, com uma lesão no joelho.

O Palmeiras volta a campo nesta quarta-feira (11), contra o Ceará no Allianz Parque pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil, às 16h30 (horário de Brasília).