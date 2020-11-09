Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Felipe Melo tem fratura no tornozelo esquerdo e passará por cirurgia

Volante se machucou no segundo tempo na vitória sobre o Vasco, no Rio de Janeiro, e precisou deixar o campo carregado. Operação acontece nesta segunda-feira...

Publicado em 09 de Novembro de 2020 às 10:22

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 nov 2020 às 10:22
Crédito: Felipe Melo se machucou no segundo tempo da partida no Rio de Janeiro (Rafael Ribeiro / Vasco
O Palmeiras confirmou na manhã desta segunda-feira (9) que Felipe Melo sofreu uma fratura no tornozelo esquerdo, passará por cirurgia e ficará fora por até quatro meses, com chance de perder o restante da temporada.
Felipe torceu o tornozelo esquerdo, aos 34 minutos do segundo tempo, em um lance no qual o jogador do Vasco caiu sobre o seu pé. O capitão deixou o gramado carregado e o clube estava pessimista em relação a gravidade.O capitão é mais uma baixa para Abel Ferreira, uma vez que o comandante português não contará com Weverton, Gabriel Menino, Gustavo Gómez e Matías Viña, convocados para as respectivas seleções nas Eliminatórias, além de Wesley, com uma lesão no joelho.
O Palmeiras volta a campo nesta quarta-feira (11), contra o Ceará no Allianz Parque pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil, às 16h30 (horário de Brasília).
Felipe chegou ao Verdão em 2017, tem 170 jogos, 12 gols, um título nacional e um estadual com a camisa do Palmeiras.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
ES trabalha em parceria com Embratur por voo direto para a Argentina
Imagem de destaque
Consentimento informado: entenda por que esse documento é essencial para a sua saúde
Imagem de destaque
Cronograma capilar em casa: 5 passos profissionais para recuperar os fios

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados